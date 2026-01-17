◇米男子ゴルフツアー ソニー・オープン第2日（2026年1月16日 米ハワイ州 ワイアラエCC＝7044ヤード、パー70）

59位から出た22年大会覇者の松山英樹（33＝LEXUS）は3バーディー、3ボギーの70で回り、通算1アンダーで第2ラウンドを終えた。ホールアウト時点でカットライン上の62位。ホールアウト後にはU−NEXTのインタビューに応じた。

一問一答は以下の通り。

――風のジャッジが難しかった？

「風が強かったけど、風のジャッジというよりは自分の打ちたい球がなかなか打てなかった。パットもなかなかいいストロークができなくて苦しかったけど、最後2つバーディーが来たので気分良く終われて良かった」

――昨日荒れていたティーショットは完ぺきだった？

「いいところもあるけど、もうちょっとアイアンショットのつながりがない感じ」

――暫定順位で予選通過圏内だが？

「ぎりぎりだけど、午前中でこの順位で通ったためしはないので、諦めている。次の試合に向けて、もし残れば明日のためにしっかり準備したい」