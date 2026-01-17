【WBC】侍ジャパン第2弾メンバー発表 初選出は合計9人 唯一3回目となるのはメジャーリーガーのあの人
野球日本代表・侍ジャパンは16日、3月に行われるWBCに出場予定の選手を新たに11人発表しました。
前回発表された投手8選手を加えると、30選手中19選手が決まったことになります。
前回のWBCで世界一をつかんだ選手は9人選ばれていて、この日追加メンバーで発表された菅野智之投手は2017年に出場と2大会ぶりとなります。
初選出には昨季セ・リーグで40本塁打、102打点で打撃2冠、また最優秀選手賞(MVP)、ベストナイン、ゴールデングラブ賞も獲得した阪神の佐藤輝明選手や、シーズン50試合連続無失点のNPB新記録を達成した阪神の石井大智投手、メジャー挑戦8年目となるエンゼルスの菊池雄星投手が選ばれました。
初選出が9人、2回目が9人の中で唯一2017年、2023年、2026年と3度目の選出となったのはパドレスの松井裕樹投手となりました。
▽発表されたメンバーの出場回数
【初選出】
4 若月健矢（オリックス）
7 佐藤輝明（阪神）
12 坂本誠志郎（阪神）
23 森下翔太（阪神）
66 松本裕樹（ソフトバンク）
17 菊池雄星（エンゼルス）
26 種市篤暉（ロッテ）
61 平良海馬（西武）
69 石井大智（阪神）
【2回目】
2 牧秀悟（DeNA）
5 牧原大成（ソフトバンク）
6 源田壮亮（西武）
8 近藤健介（ソフトバンク）
20 周東佑京（ソフトバンク）
14 伊藤大海（日本ハム）
15 大勢（巨人）
16 大谷翔平（ドジャース）
19 菅野智之（FA）
1 松井裕樹（パドレス）