野球日本代表・侍ジャパンは16日、3月に行われるWBCに出場予定の選手を新たに11人発表しました。

前回発表された投手8選手を加えると、30選手中19選手が決まったことになります。

前回のWBCで世界一をつかんだ選手は9人選ばれていて、この日追加メンバーで発表された菅野智之投手は2017年に出場と2大会ぶりとなります。

初選出には昨季セ・リーグで40本塁打、102打点で打撃2冠、また最優秀選手賞(MVP)、ベストナイン、ゴールデングラブ賞も獲得した阪神の佐藤輝明選手や、シーズン50試合連続無失点のNPB新記録を達成した阪神の石井大智投手、メジャー挑戦8年目となるエンゼルスの菊池雄星投手が選ばれました。

初選出が9人、2回目が9人の中で唯一2017年、2023年、2026年と3度目の選出となったのはパドレスの松井裕樹投手となりました。

▽発表されたメンバーの出場回数

【初選出】

4 若月健矢（オリックス）

7 佐藤輝明（阪神）

12 坂本誠志郎（阪神）

23 森下翔太（阪神）

66 松本裕樹（ソフトバンク）

17 菊池雄星（エンゼルス）

26 種市篤暉（ロッテ）

61 平良海馬（西武）

69 石井大智（阪神）

【2回目】

2 牧秀悟（DeNA）

5 牧原大成（ソフトバンク）

6 源田壮亮（西武）

8 近藤健介（ソフトバンク）

20 周東佑京（ソフトバンク）

14 伊藤大海（日本ハム）

15 大勢（巨人）

16 大谷翔平（ドジャース）

19 菅野智之（FA）

【3回目】1 松井裕樹（パドレス）