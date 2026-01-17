NY原油先物2 月限（WTI）（終値）

1バレル＝59.44（+0.25 +0.42%）



前日、トランプ米大統領がイラン攻撃が見送られたことで急落したが、この日はアジア時間の時間外取引から反発。期近２月限から３月限への限月移行が進むなか、欧州時間に入っても堅調に推移した。期近２、３月限とも６０ドル水準では上げつかえながらも堅調に推移した。 日中取引開始後は１９日がキング牧師の記念日の祝日で１７日から３連休扱いとなり、新規売買が仕掛けにくい環境ながら堅調に推移した。北米で米東部中心に需要期入りしているヒーティングオイル期近が一時１．５％超の上昇となったことが支援材料となり、中盤から終盤も堅調に推移した。ただ６０ドル超えから一段高となるだけの反発力はなく、引けにかけて上げ幅を削り、かろうじてプラスサイドを維持して終えた。



MINKABU PRESS

