マッチングアプリで知り合った女性から約500万円をだまし取ったとして、40歳の男が逮捕されました。海外旅行中に女性のバッグに大麻のような葉を入れ、「逮捕を免れるため」にカネが必要だとウソをついたとみられています。

■「詐欺師じゃなかったら彼氏としては最高だと」

去年8月、2人は楽しそうに動画を撮っていました。しかし、女性の幸せな時間はつかの間でした。

被害女性（30代）

「詐欺師じゃなかったら、彼氏としては最高だと思っていました」

女性が「詐欺師」と呼んだのは、結婚を視野に交際していた佐々木茂樹こと千葉茂樹容疑者（40）。16日、検察に身柄が送られました。

警視庁によりますと去年8月、女性とタイ旅行に行った際に、現金およそ500万円をだまし取った疑いが持たれています。

■旅行最終日、バッグに身に覚えない“大麻”

2人はマッチングアプリで知り合ったということです。千葉容疑者のプロフィルには「海外旅行20か国ほど行きました！」と書かれていました。実際に交際を始めると…

被害女性（30代）

「『夏休みにタイに連れて行ってあげるから、パスポートだけ用意して』と」

去年8月、女性と千葉容疑者はタイ旅行へ。ただ、その最終日…

被害女性（30代）

「（旅行最終日に）ホテルにいる時にホテルの電話が鳴りまして、彼は英語が日常会話程度はできるので、通訳してもらった内容が『私のバッグに大麻が入っているから確認して』という不審な電話でした」

女性がバッグを確認すると、身に覚えのない大麻のような緑の葉が入っていたというのです。

被害女性（30代）

「すごい驚いて『いつの間に』という。（大麻を）持っている事実は変わらない。いきなり犯罪者になっちゃったんですね」

この大麻のような葉は、千葉容疑者が女性のバッグに入れたとみられています。

■「俺の口座に振り込んで」その後、態度一変

その千葉容疑者は女性に対し「大麻所持での逮捕を免れるためには1000万円必要だ」とウソを言い、半分のおよそ500万円を支払うように求めてきたといいます。

被害女性（30代）

「『俺にも責任があるから俺も半分払うよ』と。『大麻（を入れたの）もまさか彼じゃないよね』って一瞬よぎったんですけど、『俺がうまいことやるから俺の口座に振り込んで』と」

その後、千葉容疑者の態度が一変。徐々に連絡が取れなくなったといいます。不信感を覚えた女性が警視庁に相談し事件が発覚、逮捕に至りました。

被害女性（30代）

「『こんなに信用できる人はいない』と思うくらい強い信頼を寄せていた人がまさか裏切っている、気持ちの複雑さはありました。悔しさもあります。（お金は）戻ってこないので返してほしい」

千葉容疑者は調べに対し、容疑を否認。警視庁は同様の手口で女性が現金をだまし取られる被害を他にも確認していて、千葉容疑者との関連を調べています。

（1月16日放送『news zero』より）