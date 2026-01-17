高田延彦、妻・向井亜紀と仲むつまじい2ショット「奥様相変わらずかわいらしい」「ラブラブ夫婦」「幸せオーラが出まくり」
元プロレスラー・格闘家でタレントの高田延彦（63 ※高=はしごだか）が16日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレント・向井亜紀（61）との仲むつまじい2ショットを公開した。
【写真】「幸せオーラが出まくり」高田延彦＆向井亜紀の仲むつまじい2ショット
「向井セットアップで久しぶりに友人親子とランチは代官山TSUTAYAのIVY」とつづり、顔を寄せ合い笑顔を見せる2人の姿をアップ。
高田は「聞いてはいたがエリアのスケール感にたまげたな!!景色が同じに見えちゃって俺なんて迷子になるぜ！」と初めて訪れた店舗の大きさに驚いた様子だった。
仲良し夫婦ショットに、「奥様相変わらずかわいらしい 仲良しご夫婦ですね〜」「美男美女で素敵です」「仲良しラブラブ夫婦」「幸せオーラが出まくりですね!!!!」などの声が寄せられている。
