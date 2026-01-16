モンクレール + リック・オウエンスから新作が登場　初となるサマーアイテムを展開

「モンクレール（MONCLER）」のプロジェクト「モンクレール ジーニアス（MONCLER GENIUS）」が、「モンクレール ＋ リック・オウエンス（MONCLER ＋ Rick Owens）」の初のサマーシーズンコレクションを発表した。リック・オウエンス直営店とドーバー ストリート マーケット ギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）、一部取扱店舗、および両ブランドの公式オンラインストアで取り扱っている。

新作は、ベルリンのブルータリズム建築とモンクレールが培ってきたアウトドアの専門性から着想を得て、温暖な気候に適した軽量なユニフォームを製作。ジャージースカートやキルトショーツ、ハイキングソックス、ウィンドブレーカー、ボンバージャケットといったアパレルアイテムのほか、サングラスやバケットハット、キャップ、ウエストバッグなどのアクセサリーも用意する。

ヴィジュアルは、フォトグラファーのユルゲン・テラー（Juergen Teller）が撮影。モデルには、同コレクションを着用したリック・オウエンス（Rick Owens）本人と妻でありミューズのミシェル・ラミー（Michèle Lamy）や、ユルゲン・テラー本人と妻でありクリエイティブパートナーのドヴィレ・ドリジーテ（Dovile Drizyte）らが登場している。

■取り扱い店舗：RICK OWENS STORE TOKYO、RICK OWENS ISETAN SHINJUKU MEN 3F、RICK OWENS ISETAN SHINJUKU WOMEN 3F、RICK OWENS GINZA SIX 3F、RICK OWENS MATSUZAKAYA NAGOYA 3F、RICK OWENS HANKYU UMEDA 3F、RICK OWENS DOVER STREET MARKET GINZA 3F、CHERRY、DETAIL、NUBIAN SAPPORO、NUBIAN HARAJUKU、NUBIAN SHIBUYA、NUBIAN NAGOYA、R&CO PRIORITY 6、WHY ARE YOU HERE…..?

◾️モンクレール：公式オンラインストア

◾️リック・オウエンス：公式オンラインストア