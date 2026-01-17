ラ・リーガ 25/26の第20節 エスパニョールとジローナの試合が、1月17日05:00にステージ・フロント・スタジアムにて行われた。

エスパニョールはロベルト・フェルナンデス（FW）、ペレ・ミジャ（MF）、エドゥ・エスポジト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジローナはブラディスラフ・バナト（FW）、ブライアン・ジル（MF）、トマ・レマル（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45+3分に試合が動く。ジローナのブラディスラフ・バナト（FW）がPKを決めてジローナが先制。

ここで前半が終了。0-1とジローナがリードしてハーフタイムを迎えた。

エスパニョールは後半の頭から選手交代。ティリス・ドーラン（MF）からホフレ・カレーラス（FW）に交代した。

56分、エスパニョールは同時に2人を交代。エドゥ・エスポジト（MF）、オマール・エルヒラリ（DF）に代わりラモン・テラツ（MF）、ルーベン・サンチェス（MF）がピッチに入る。

70分、エスパニョールが選手交代を行う。ペレ・ミジャ（MF）からキケ（FW）に交代した。

70分、ジローナが選手交代を行う。ブライアン・ジル（MF）からアレハンドロ・フランセス（DF）に交代した。

73分、ジローナが選手交代を行う。トマ・レマル（MF）からヤセル・アスプリージャ（FW）に交代した。

81分、ジローナが選手交代を行う。ビクトル・ツィガンコフ（FW）からジョエル・ロカ（FW）に交代した。

81分、エスパニョールが選手交代を行う。ポル・ロサーノ（MF）からアントニウ・ロッカ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+3分ジローナに貴重な追加点が入る。ブラディスラフ・バナト（FW）がPKを決めて0-2。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、ジローナが0-2で勝利した。

なお、エスパニョールは45分にオマール・エルヒラリ（DF）、76分にルーベン・サンチェス（MF）、81分にホフレ・カレーラス（FW）、82分にアントニウ・ロッカ（FW）、89分にカルロス・ロメロ（DF）に、またジローナは31分にアルナウ・マルティネス（DF）、69分にジョエル・ロカ（FW）、76分にパウロ・ガッサニーガ（GK）、87分にアレックス・モレノ（FW）、89分にブラディスラフ・バナト（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

