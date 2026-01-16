文化服装学院が、SHIBUYA109、ZOZOと産学連携し、アップサイクル作品を用いて社会課題を発信する企画を実施する。

この取り組みは、2021年度に学生による社会課題への学びと発信を目指し、SHIBUYA109で実施したポップアップストアからスタート。2022年度からはアップサイクルファッションを通じて「Z世代が感じる社会課題」を発信する企画として継続的に実施しており、2024年度からはZOZOが参画。課題の背景と原因を深掘りし、未来へのメッセージをプレゼンテーション形式で表現する取り組みとなっている。各団体はこの産学連携企画を通して、学生が社会課題の発見と理解を深め、自らの言葉で表現・発信する力を育むことを目標としている。

今年は、文化服装学院で公開プレゼンテーションを行い、全44ルックをランウェイショーで披露。その中から選出された代表12作品をSHIBUYA109 で展示する。加えて、学生が作品とともに制作した動画をSHIBUYA109館内で放映するほか、製作過程から最終審査まで学生に密着したドキュメンタリー動画を「ZOZOTOWN」内のサステイナビリティ情報発信コンテンツ「エラブ バイ ゾゾ（elove by ZOZO）」で公開する。

◼️文化服装学院 公開プレゼンテーション

開催日：2026年1月22日（木）

開催時間：13:00〜16:00

会場：文化服装学院 B館20階（B201ホール）

所在地：東京都渋谷区代々木3-22-1



◼️SHIBUYA109での展示

展示期間：2026年2月25日（水）〜2026年3月10日（火）

展示場所：SHIBUYA109渋谷店 8階イベントスペース

動画放映場所：SHIBUYA109渋谷店 2階COCO SPOT

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-29-1