プーマが英国発ストリートブランドとコラボ　キャンペーンにデニス・シュルーダーを起用

「プーマ（PUMA）」が、イギリス発ストリートウェアブランド「リプレゼント（REPRESENT）」とのコラボレーションコレクションを1月17日に発売する。プーマストア原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマストア渋谷、プーマ公式オンラインストアとアプリ、一部プーマ取扱店舗で展開する。

【画像をもっと見る】

4回目となるコラボでは、プーマのバスケットボールシューズ「ALLPRO NITRO 2」を再解釈。ランニングシューズに用いられているクッショニングシステム「ニトロ（NITRO）」と軽量な「ウルトラウィーブ（ULTRAWEAVE）」アッパーを採用し、ヒールとタンにはロゴをあしらった。価格は1万9800円。加えて、スエード素材のアッパーに配色デザインを施したローカットスニーカー「MAJESTY」も復刻する。価格は2万2000円。また、コラボ限定のグラフィックを施したジャージー（1万5400円）とショーツ（1万3200円）も用意する。

キャンペーンには、ドイツ出身のバスケットボール選手 デニス・シュルーダー（Dennis Schröder）を起用。コート上のパフォーマンスとオフコートでのスタイルを融合させたコレクションの世界観を表現したという。

◾️プーマ：公式オンラインストア