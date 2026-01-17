グロース先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比18ポイント安の717ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
758.70ポイント ボリンジャーバンド3σ
734.02ポイント 16日東証グロース市場250指数現物終値
732.83ポイント ボリンジャーバンド2σ
721.00ポイント 5日移動平均
718.28ポイント 200日移動平均
717.00ポイント 17日夜間取引終値
707.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
706.95ポイント ボリンジャーバンド1σ
701.84ポイント 75日移動平均
696.50ポイント 一目均衡表・転換線
681.08ポイント 25日移動平均
679.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
679.00ポイント 一目均衡表・基準線
655.21ポイント ボリンジャーバンド-1σ
629.33ポイント ボリンジャーバンド2σ
603.46ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
