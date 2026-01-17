　17日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比18ポイント安の717ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

758.70ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
734.02ポイント　　16日東証グロース市場250指数現物終値
732.83ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
721.00ポイント　　5日移動平均
718.28ポイント　　200日移動平均
717.00ポイント　　17日夜間取引終値
707.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
706.95ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
701.84ポイント　　75日移動平均
696.50ポイント　　一目均衡表・転換線
681.08ポイント　　25日移動平均
679.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
679.00ポイント　　一目均衡表・基準線
655.21ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
629.33ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
603.46ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース