本日1月17日（土）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！

☆「日本列島 熟成インタビューの旅」

2025年1月1日に浅草寺でインタビューを実施。その1年後の今年2026年1月1日にインタビューを受けた人たちに再びインタビューを行った。

ゲーム会社に勤めるカップルは「1年後には結婚していたい」「新規ゲームの制作中」と忙しい1年になりそうな予感。母親と初詣に来ていた女子高校生は「来年は彼氏と初詣に来ます」と宣言。推しのライブのために東京に来たという女性は、散々な内容のおみくじにがっかり。「健康に気を付けて1年後もここに来ます」と意気込みを見せる。

ほかにも「今年は2人でダイエット」と決意する夫婦や、昇進を目指す女性にもインタビュー。果たして彼らは1年後に浅草寺に姿を現すのか、そして彼らの1年後の変化とは!?

スタジオでのトークテーマ「この1年間で成し遂げたことはありますか？」では、河井ゆずる（アインシュタイン）が、「初心を取り戻すために居酒屋でスキマバイトをした」と告白。河井が芸能人だと知らなった店長が、店内のある光景に仰天してしまったというエピソードにスタジオ中が爆笑となる。

☆「ネタ掘れワンワンの旅」SixTONES・ジェシーが登場！

ジェシーがネタ探しの能力を持つ超能力犬アドラーブルくん（通称・アドくん）と神奈川県小田原市でネタ探しの旅に挑戦！アドくんを見ると「かわいいね〜」と顔をほころばせ、ダジャレ好きなだけにアドくんを相手に矢継ぎ早にボケてみせるも、アドくんにはポカンとされてしまう。

ジェシーは気になる店を次々と見つけるもアドくんは華麗に通過。すると、自身も出演したSixTONESの番組で見た覚えのあるオブジェの前でアドくんがストップ。このオブジェの隣にある肉屋で名物グルメに遭遇する。創業133年の日本料理店でも、「ニヤニヤが止まらないよ」と絶品料理を堪能。

小田原かまぼこ通りにある老舗蒲鉾店直営の海が見えるレストランでは、伊達巻の材料で作るプリンやかまぼこ味比べに舌鼓。順調なグルメ旅にジェシーのダジャレも絶好調。優しい店主さんたちもジェシーをおだてまくる。

しかし創業約100年という干物店の女将さんは、ジェシーそっちのけでアドくんにメロメロ。主役の座を奪われたジェシーだが、小学生の頃にやっていたという「かまぼこ板落としゲーム」を披露し盛り上げる。ほかにも、ジェシー絶賛のあんこ屋さんや、小田原城での絶景など、アド君と一緒に小田原を大満喫！

スタジオでは、神奈川出身の南沙良が、小田原で両親と体験した陶芸作品の写真を披露すると、その見事な出来栄えに所ジョージが「絵心一家だね！」「今度家族でここ（収録）に来なさいよ」と南一家に興味津々。

【MC】

所ジョージ／佐藤栞里

【ゲスト】

木村昴、南沙良、アインシュタイン（※順不同）

【ロケゲスト】

ジェシー（SixTONES）