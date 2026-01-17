歌舞伎界を代表し、江戸時代から300年以上続く名門・市川宗家。その屋号「成田屋」を継ぐ市川宗家当主・市川團十郎と長女・ぼたん、長男・新之助の一家に密着するドキュメンタリー「成田屋に、ござりまする。」の最新作を、日本テレビにて本日1月17日（土）午後3時〜4時25分放送。

日本テレビの取材班が、市川海老蔵（当時）・小林麻央さんの出会いから密着をはじめて17年。「成田屋に、ござりまする。」は、成長著しく、新たな表情を見せる子どもたちと、それを父として大きく見守る團十郎、そんな家族の1年に密着した秘蔵映像満載のドキュメンタリー番組だ。

昨年、團十郎・ぼたん・新之助は日本テレビ系「24時間テレビ48」に出演。中でも團十郎は世界中から総勢96人のパフォーマー達が集結した「ボーダーレスLIVE We are the No Borders!!」に登場。「歌舞伎の裾野を広げるために」と、歌舞伎とHIPHOPを融合させ、垣根を超えたパフォーマンスを披露した。そんな「24時間テレビ48」の裏側を大公開！歌舞伎の伝統を守りながらも革新の道を拓く團十郎の想いに密着する。

日本一注目される親子、團十郎・ぼたん・新之助の2025年を秘蔵シーン満載でお届けする。

■番組概要

出演：市川團十郎、市川ぼたん（堀越麗禾）、市川新之助（堀越勸玄）

プロデューサー：小林英丘 白川大介 樹林杏 小山人志

演出：武澤忠

ディレクター：山崎太司

製作著作：日本テレビ