東京電力は１５日、柏崎刈羽原子力発電所６号機の再稼働から営業運転にかけての詳細な予定を発表した。

今月２０日に原子炉を起動し、設備の点検を行った後、最終的な検査を経て、２月２６日の営業運転開始を見込んでいる。

同原発の菊川浩ユニット所長が報道陣に説明した。それによると、今月２０日に６号機で制御棒を引き抜いて原子炉を起動させる。核分裂反応が安定して続く「臨界」には２時間程度で到達する見込み。ただ、起動時刻は原子力規制庁の承認次第で、見通しを示すのは難しいという。

起動から営業運転開始までの間、東電は設備の点検を進める。今月下旬には、原子炉で発生した蒸気でタービンを動かし、発電機の出力を約２０％まで上げて状況を確認する。

この時点で、発電機を試験的に送電系統につなげ、電気が外部へ送られるようになる。その後、出力を約５０％まで上昇させて設備のほぼ全体を動かす。

東電は安全に万全を期すため、一度原子炉を停止する工程を挟む。主にタービンの関連機器を点検し、問題がなければ再び原子炉を起動させ、発電機の出力を１００％となる約１３６万キロ・ワットまで徐々に上昇させる。

最終的に設備全体が正常に機能するかを確認し、原子力規制委員会のチェックで「問題なし」と判断されれば、営業運転を開始する。

東電は再稼働後、作業の実績や予定を毎日ホームページで明らかにする予定。放射線観測装置の値や原子炉の圧力、水位などはリアルタイムの数値を公表するという。

菊川氏は「約１４年ぶりの稼働になる。緊張感を持ち、プラントの安全を守っていきたい」と話した。