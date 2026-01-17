いよいよ17日から「大学入学共通テスト」山手線トラブルに受験生は“早めの移動”など対策強化　新たな制度変更も…試験問題のSNS投稿禁止に

17日から大学入学共通テストが始まるのを前に、全国の会場で準備が進んでいた。

そんな中、16日に発生したJR山手線などの大規模運転見合わせを受け、受験生からは迂回ルートの確保や早めの移動など慎重な声が上がった。

さらに今年から受験票のオンライン印刷や顔写真付き身分証の携帯義務化や、試験問題のSNS投稿禁止など制度変更も実施される。

17日から始まる「大学入学共通テスト」

17日から始まる大学入学共通テストの会場となる、北海道・札幌市の北海道大学。

受験番号を記した紙を机に貼るなど、試験本番への準備が進められていた。

一方、高知県の空港も受験モード。高知龍馬空港の1階ロビーには、学問の神様として知られる太宰府天満宮の巨大絵馬が置かれ、合格を祈る家族からのメッセージなどがつづられていた。

日本航空・矢野川芽衣さん：

願いがかなうように願っている。

受験シーズンの幕開けとして、17日と18日の2日間行われる共通テスト。

全国の約50万人が将来をかけた運命の試験に臨む。

受験生たちは「共通テストは基礎固めが大事だと思うので、基礎固め頑張りました」「できる限りベストを尽くして、今までやってきたことを思い返しつつ頑張りたい」など、気合十分だ。

そうした一方で、受験生が気にしていたのが、16日にJR山手線などで起きた運転見合わせのトラブルだ。

受験生は「あしたは電車使います。（友達と）『始まる1時間前には行こう』と話になった。何かあった時のために」「行き方を3通りくらい考えて、何があっても行けるように考えてる」などと話していた。

運転を見合わせていた山手線や京浜東北線などは、午後になって運転を再開。

しかし、鉄道ジャーナリストの梅原淳氏は、復旧は暫定的である可能性もあるとの見方から、念のため17日も注意したほうがいいと指摘する。

鉄道ジャーナリスト・梅原淳氏：

きょうよりは安定して動くと思うが、何が起きるか分からないので、時間に余裕を持って出かけていただきたい。

試験問題のSNS投稿禁止に…新たな制度変更も

今回で6回目となる共通テストは、2026年から変わった点もある。

その1つが受験票。

今回から郵送されなくなったため、専用サイトにアクセスし、自分で印刷して持っていかなければならない。

また、マイナンバーカードや学生証など、顔写真のついた身分証明書の携帯も必要だ。

さらに、試験終了後であっても試験問題をSNSに投稿することが禁止された。

