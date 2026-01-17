美女たちの“すっぴん”無防備姿にびっくり 川口春奈に田中美久も
普段はきらびやかにメイクアップして公の場に登場する女性タレント。そんな彼女らも、ファンとの距離感が近いSNSなどでは、ノーメイクのすっぴんを公開することも。今回は、芸能界の美女たちが普段は見せないノーメイク姿を公開した貴重な瞬間を、彼女たちのインスタグラム、エックス、TikTokから紹介したい。
■ 川口春奈
年末の先月30日には3年連続となる『輝く! 日本レコード大賞』（TBS系）の総合司会を勤め上げた人気女優の川口春奈。翌日の大みそかには「ありがとう、ばいばい、2025。濃すぎたよ。お腹いっぱいすぎた」と1年を振り返り「またあしたから。こつこつと、ゆっくりと」と2026年に向けてつづった。
そんな川口は、共に『レコ大』総合司会を務めた安住紳一郎との2ショットのほか、バスルームでメイクを落としている最中の姿を公開している。飾らない川口の姿には、ファンからコメント欄に年越しのあいさつとともに「化粧すぐ落とすはるる最高」「最後にスッピンまで見せてくれてありがとう」といった声も寄せられた。
■ 田中美久
元HKT48メンバーでグラビア、女優としても活躍の場を広げる田中美久は、TikTokで「すっぴん無加工です！バズったら良いな！」とつづり、すっぴん姿でダンスを披露し、かわいらしい表情と振り付けを見せている。
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「美しい」「透明感やばい」などのコメントが多数寄せられている。
■ 野口衣織（＝LOVE）
指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）のメンバー、野口衣織はインスタグラムにて、故郷の茨城県は天然温泉・きぬの湯温泉を訪れた姿を公開。濡れた髪の毛から湯上がりと分かるショットでは頬杖をついてカメラの方を見ているほか、髪の毛をかきあげる姿も。
別の投稿の動画ではかわいらしいシナモロールのパックをつけている姿も公開している野口。コメント欄には「すっぴんかわよ」「すっぴん？可愛すぎません？」といった反響が寄せられている。
■ 村川緋杏（CANDY TUNE）
近年躍進をとげているKAWAII LAB.擁する7人組アイドル・CANDY TUNE（キャンディーチューン）のメンバー・村川緋杏は、新年のあいさつとともに、自身の12月の誕生日を祝ってもらったことを報告し、「めちゃくちゃノーメイクの前髪わけわけだけど笑 幸せお裾分けするね」と、透明感にあふれたノーメイクショットを投稿した。
コメント欄には「ノーメイクでこの可愛さに驚く」「すっぴんも可愛すぎる」「すっぴんも可愛すぎる」といった驚きの声が集まった。
“出川ガールズ”美女は、寝グセ爆発の無防備すっぴん公開！
■ 黒嵜菜々子
アイドルグループ、Peel the Apple元メンバーで、現在はアイドルグループRoot mimiのプロデューサー兼メンバー、さらにグラドルとしても活躍中の黒嵜菜々子は、エックスで「すっぴんもすき？」と問いかけつつ、ドアップのすっぴん写真を投稿した。
黒嵜のノーメイク姿には、「え、肌艶よすぎませんか？」「むしろすっぴんが好き！！」などといったコメントが寄せられている。
■ 須田亜香里
元SKE48メンバーでタレントの須田亜香里は、「＃軽井沢 ＃ヒートテック ＃4枚着用 ＃汗だく ＃すっぴん」と添え、複数枚の写真を投稿。前髪をアップにしたヘアスタイルに美しい素肌が際立つすっぴん姿でケーキを食べる姿や、両手で頬杖をつくショットも披露している。
ファンからはコメント欄に「ノーメイクとは思えない美しさ」「素肌が本当に綺麗」「透明感すごすぎる」「すっぴんでこの可愛さ」といった声が寄せられた。
■ 谷まりあ
モデルとして活躍する一方、『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）での“出川ガールズ”の一員としても知られる谷まりあは、新年初のインスタグラム投稿で、起床直後と見られる一枚を公開。寝ぐせ姿の谷は、目を閉じて柔らかいほほ笑みを浮かべている。
コメント欄には新年のあいさつとともに、「すっぴん かわいい」「寝起きすっぴんまりあちゃん」「すっぴんで寝癖ボサボサヘアwお年玉代わりのお宝ショット？」といった声が殺到している。
