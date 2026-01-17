「寒くてニットばっかり」な人へ！【ハニーズ】40・50代の上品見え♡「あったかブラウス」

寒い季節はついニットのトップスに頼りがちですが、着こなしが単調に感じることも。そんなときにおすすめなのが、【ハニーズ】とハニーズの一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のブラウス。裏起毛の生地を使い、見た目はきちんと感のあるブラウスなのに、着るとふんわりあたたかそう。冬コーデに新鮮さと品のよさをプラスする、ニット以外の選択肢「あったかブラウス」を、ぜひチェックして。

ボウタイで洗練見えしながら裏地はあたたか

【ハニーズ】「【褒められ】裏起毛ボウタイブラウス」\2,980（税込）

さらりと垂れ下がるボウタイが今季トレンドのクラシカルな雰囲気を感じさせるブラウス。しかし、公式サイトによると「裏起毛であたたかくソフトな肌触りの裏地が付いた」仕様という『ハニぽか』シリーズの1枚です。重ね着をせずに寒さ対策ができそうなので、ブラウスのスマートさを冬にも取り入れられそうです。ボウタイは取り外しができるので、コーデに合わせてアレンジできるのも嬉しいポイント。

配色とシルエットで上品なこなれ感を演出

【ハニーズ】「あったか裏地配色ブラウス」\2,980（税込）

こちらも裏起毛素材の裏地が付いているとは思えなさそうな、『ハニぽか』シリーズの上品ブラウス。首元の配色が顔まわりを引き締め、知的な印象を演出してくれそうです。さらに注目してほしいのが、フロントのタック。上半身のラインをさりげなくカバーしつつ、スタイリッシュな雰囲気も醸し出してくれそう。いつものブラウスと同じ感覚で着るだけで、防寒とこなれ見えのどちらも叶いそうな1枚です。

アシンメトリーなデザインで洗練見え

【GLACIER lusso】「パール付ウォームブラウス」\2,980（税込・セール価格）

こちらも裏起毛素材の裏地付きブラウス。襟元のパール調ビジューが、アクセサリーなしでも顔まわりをパッと華やかに演出してくれそう。中央ではなく、少し左にズラした位置にビジューがあしらわれていることで、ただきちんとしているだけではない、洗練された雰囲気を感じさせます。首まわりにポイントがまとまっているので、ワンピースやジャンパースカートのインナーにもおすすめ。

メタルパーツとボウタイでコーデに品格を

【GLACIER lusso】「ボウタイウォームブラウス」\2,980（税込・セール価格）

すっきりとした縦ラインが魅力的なこちらのブラウスも裏起毛素材の裏地付き。取り外し可能な襟元のメタルパーツは、冬コーデに埋もれがちなアクセサリーの代わりに顔まわりを華やかに見せ、洗練された印象を与えてくれそうです。マニッシュな雰囲気なので、きれいめコーデはもちろん、ジーンズなど大人のカジュアルコーデにもマッチしそう。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N