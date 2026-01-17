沖縄・宜野座村にて自主トレ

プロ野球・ロッテの西川史礁外野手が16日、沖縄・宜野座村にて自主トレを行った。中日・上林誠知外野手、阪神・森下翔太外野手とともに汗を流している。「いつも色々な話を聞かせていただき、ものすごく勉強になっていますし、刺激になっています」と充実感を漂わせた。

24年ドラフト1位で青学大から入団。ルーキーシーズンの昨季はいきなり規定打席に到達し、リーグ6位の打率.281、同最多の二塁打27をマーク。新人王に輝いた。

自主トレの手応えについては「日に日に力強い打球が打てるようになっている実感があります。身体のキレも感じますし、体も軽い」とコメント。「新人王にはなりましたけど、1年目の結果にはまったく納得していないので2年目、もっともっと上を目指せるように。もっともっと成長できるように頑張りたいです」とさらなる飛躍を誓う。

「今は去年のいいときの形を土台として残しながら、さらにレベルアップできるような取り組みをしています」と説明。今季の目標については「個人的には全試合出場と首位打者を目指しながら二桁本塁打を打てるようにしたいです」とした。



