新築祝いで5千円渡したら、ランチ代を「立て替えて」と言ってきたママ友。私が縁を切った『決定的な一言』

お金のトラブルは人間関係の破綻にすらつながるもの。

どんなに信用している人でも、お金を貸すときは慎重になるに越したことはないでしょう。

今回は筆者の知人の体験談です。

新築住宅を建てたママ友との間に起きたトラブルとは？

マイホームを建てたママ友に招かれた

一向にお金は返ってこず、最初から私にお金を出させるつもりだったのかも、と考えてしまいました。

勘ぐりすぎかもしれませんが……。

この出来事から、たとえ気まずくなろうとも、お金の貸し借りには慎重になろうと思いました。

【体験者：30代・女性パート、回答時期：2025年10月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：中谷 茜

FTNコラムニスト：花澤ひかる

主婦ライター。ママ友たちからの悩みを聞くうちに、この声を世に届けたいと、ブログなどで活動を開始し、現在はltnライターに転身。主婦目線を大事に、ママ世代へのフィールドワークと取材を行い、そのリアルな思いをコラムにすることをライフワークにする。