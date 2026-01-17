高野連が発表

日本高等学校野球連盟（高野連）は、3月19日に開幕する第98回選抜高校野球大会の地区別選出校数と入場行進曲が決定したと16日に発表した。選曲にネット上のファンは驚いている。

選ばれたのは、男性5人組ボーカルダンスユニット「M!LK」の「イイじゃん」。高野連は発表の中で、「明るく前向きな歌詞とさわやかなメロディーが、高校球児を鼓舞してくれると確信し、選定しました」と理由を説明した。

「第67回輝く！日本レコード大賞」で優秀作品賞を獲得した楽曲。歌詞に登場する「ビジュイイじゃん」のフレーズが「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」の候補にもノミネートされ話題となった。メンバーの佐野勇斗は「出場される皆さんが悔いなく、ライバルにも自分にも打ち勝つ“So good”なプレーの後押しができれば幸いです」と発表内でコメントを寄せた。

ネット上のファンからは「どんなマーチになるのか楽しみです」「ほえええーー！まじか！？」「行進曲用にアレンジされたイイじゃん楽しみにしてます」「春が待ち遠しい」「声出たw」「なんかすごいことになってる……」などの声が寄せられた。

大会に出場する一般選考30校と21世紀枠2校の計32校は、30日に開かれる選考委員会で決定される。



