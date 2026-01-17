昨年１２月に約１４年ぶりに活動を再開した３人組バンド「レミオロメン」の神宮司治が、レアな「ドラマーランチ」の様子を披露した。

１６日に自身のインスタグラムを更新し「先日、ｂａｃｋｎｕｍｂｅｒの栗原くん、Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍの松浦くんとドラマーランチに行ってきました」と報告。「ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ」栗原寿（ひさし）と「Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ」松浦匡希（まさき）が集まり、人気バンド３組のドラマーが集結した。

「レミオロメンの活動再開後に連絡を取りあって、久しぶりにこのメンバーで楽しい時間を過ごしてきました」という。「ドラムの話はもちろん、バンドや趣味など色々と情報交換出来て盛り上がったな〜。そして、まさかのケーキまで用意してもらっちゃって。ありがとう。またご飯行きましょう！！」と感謝。ケーキには「おめでとう レミオロメン」とチョコレートで書かれている。

同業種３人による集合ショットにフォロワーは「なんて素敵なランチ会」「うわー！！！やばい。ドラマーランチ素敵です」「ほっこりしました」「神メンツやんけ！」「全て好きなバンド」と大興奮だ。