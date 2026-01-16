マツダ株式会社は、軽乗用車「フレア」の商品改良モデルを全国のマツダ販売店にて本日より発売した。

今回の改良では、フロント・リアバンパーやグリルのデザイン変更により上質感を演出するとともに、内装やボディカラーも刷新。さらに、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートⅡ」の採用や静粛性・操縦安定性の向上など、安全性と快適性を大幅に強化した。新たにグレード体系も見直され、より幅広いニーズに応える仕様となる。

マツダ株式会社（以下、マツダ）は、軽乗用車「フレア」を商品改良し、全国のマツダ販売店を通じて、本日より発売します。

フレア「HYBRID XS」

ボディカラー：ノクターンブルーパール

今回の商品改良では、フロント/リアのバンパー、フロントグリルなどの外観デザイン変更、インパネデコレーションパネル色変更などの内装デザインの変更に加え、先進安全技術の採用や、快適性・走行性能の向上など、様々な改良を行いました。さらに機種体系を見直し、お客さまのニーズに合わせたグレード展開としました。

■ 「フレア」商品改良の主な内容

1. デザインの進化

・エクステリアはフロント/リアバンパーの形状およびフロントグリルデザインを変更し、よりワイドで上質なグリル造形を実現。

・インテリアはインパネデコレーションパネル色変更やメーターデザインを変更。

・ボディカラーは新たに「ベルベットダークレッドパール」と「ルーセントベージュパールメタリック」*1の2色を追加（「アーバンブラウンパールメタリック」など5色*2は廃止）。

2. 先進安全性能の進化

・検知対象や対応シーンを拡大した衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートⅡ」を採用。単眼カメラとミリ波レーダーを組み合わせることで、検知対象に従来の四輪車・歩行者に加え自動二輪車・自転車も追加し、交差点での検知にも対応。

・低速時ブレーキサポートに、従来からの後退時に加え、前進時の機能も追加。

・発進お知らせ機能では、先行車発進時の機能に加え、信号切り替わり時のお知らせ機能を追加。

・その他、車線逸脱制御機能や車線逸脱警報機能、標識認識機能を改良および機能追加。

3. 快適性/走行性能の向上

・クランクシャフト周りの高剛性化、吸気音低減により、エンジン静粛性が向上。

・減衰接着剤*3の採用により、ボディ剛性を強化し静粛性や走行性能が向上。

・吸音タイプのエンジンアンダーカバー採用により、車外音低減、室内静粛性が向上。

・電動パワーステアリングの制御最適化により、軽快かつ自然な操舵感と車両コントロール性が向上。

4. その他

・機種体系は現行モデルの「HYBRID XG」および「HYBRID XT」を廃止し、お客さまのニーズにあわせた「G」を新たに追加。全部で6機種を設定。

・全車で、経済産業省や国土交通省などが普及を推進する「サポカーSワイド」*4、国土交通省による「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車」*5に該当。

マツダは、2030年に向け、今後も「ひと中心」の価値観のもと「走る歓び」を進化させ続け、お客さまの日常に移動体験の感動を創造し、「生きる歓び」をお届けしていくことを目指してまいります。

■ 「フレア」に関する情報サイト

https://www.mazda.co.jp/cars/flair/

■ 「フレア」のメーカー希望小売価格（消費税込）は以下のとおり

価格帯： 1,455,300 円～ 1,939,300 円

*1 HYBRID XSに設定。特別塗装色のため、車両本体価格に27,500円(税込)が追加で必要です。

*2 「アーバンブラウンパールメタリック」「シフォンアイボリーメタリック」「テラコッタピンクメタリック」「フォギーブルーパールメタリック」「フェニックスレッドパール」の5色。

*3 緩衝材の機能を持たせた接着剤。

*4 衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全技術をはじめとする一定の運転支援機能を備えた車（安全運転サポート車。略称・サポカー）のうち、ペダル踏み間違い時加速抑制装置などを搭載することで特に高齢運転者に推奨される 「サポカーS」の区分のひとつ。「サポカーS ワイド」は、衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）、ペダル踏み間違い時加速抑制装置、車線逸脱警報、先進ライトを搭載する車です。なお、安全運転を支援する装置は、交通事故の防止や被害の軽減に役立ちますが、これらの装置も万能ではなく、条件によっては装置が作動しない場合もあります。装置の機能を過信せず、引き続き安全運転を心掛けていただきますようにお願いします。

*5 事故防止対策の一環として、衝突被害軽減ブレーキ、ペダル踏み間違い急発進抑制装置が一定の性能を有していることを国土交通省に認定された車です。なお、「衝突被害軽減ブレーキ」及び「ペダル踏み間違い急発進抑制装置」は、ドライバーの運転支援を目的としているため、機能には限界があり、路面や天候等の状況によっては作動しない場合があります。機能を過信せず安全運転を行ってください。詳しくは店頭又はWeb をご確認ください。

リリース提供元：マツダ株式会社