「ラッツ＆スター」のメンバーでトランペッターの桑野信義(68)が16日、自身のインスタグラムを更新し、亡き父への思いをつづった。



【写真】やっぱり似てる！桑野の父・先名信勝さん

トランペットを手にした父の写真を掲載。「令和8年1月16日（金）亡き父親 先名信勝の命日です」と伝えた。桑野の父は「先名信勝」の芸名で活躍したジャズトランペッターだった。先名さんは2024年1月16日に92歳で亡くなった。



16日のブログでも、幼いころの桑野をあやす先名さんの写真などを掲載。「生まれ育った梅屋敷の鶴渡公園にて 父親は演奏旅行等で家にはほとんど居ませんでした このPhotoは仕事の合間に俺を公園に連れてきてくれた1枚」と説明した。「桑野家は三姉妹なので父親が桑野家を継ぐことになった 音楽界では先名信勝で皆んなからはサキちゃんと呼ばれていた 当時のスウィングジャーナルのトランペッター人気投票には先名信勝で明記されていた」と音楽雑誌でも取り上げられるほどの存在だったと誇った。



「松本文雄＆ミュージックメーカーズ リードトランペッターでした BIG BAND JAZZに憧れたなぁ It's so coolだぜ」とグループの写真も紹介。「強くて優しい人生とトランペットの師匠でした 今日は父親を偲び過ごします」とトランペッターとしての基礎をたたき込んでくれた父を思い、この日だけはしんみりとしていた。



（よろず～ニュース編集部）