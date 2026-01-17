名古屋港の真ん中にドーム球場53個分の人工の島があります。専門家は「数少ない残された、大規模な未利用地」「宝の島だと思っている」などと話しますが、このポートアイランドの活用が今後どうなるのか、現場を取材しました。

【写真を見る】橋のない名古屋港の「人工島」どこから入る？見た目は野球のホームベース…ドーム53個分の土砂捨て場は“宝の島”か

（高林未来記者）

「今私が立っているのは、名古屋港に浮かぶ巨大な人工島です。都心近くに残る巨大な未利用地として、今後の活用に注目が集まっています」





バンテリンドーム53個分の“人工島”

貨物の取扱量は、23年連続日本一！自動車を中心に、日本の輸出入を支える港「名古屋港」。そのちょうど真ん中あたり、野球のホームベースの様な形をした、大きな島が「名古屋・ポートアイランド」です。埋め立て開始から半世紀。巨大な人工島の使い道に、いま注目が集まっています。

伺ったのは、ポートアイランドを管理する「名古屋港湾事務所」。調査のための上陸に、同行しました。大手埠頭を出発し、名港トリトンを通過。巨大な貨物船や、タンカーを横目に、南へ向かいます。出港から約20分…

（名古屋港湾事務所 西尾賢二さん)

「あちらに見えるのがポートアイランドです。約260ヘクタールある」



広さは、257ヘクタール。バンテリンドーム実に、53個分です。

高さは18ｍ 見渡す限り砂地

島への一般の立ち入りは禁止されていますが、鍵を開けてもらい、中のエリアへ。



（名古屋港湾事務所 西尾さん)

Q.この土は何の土？

「浚渫土砂です」

Q.草も生えているが？

「草は、自然に生えたもの。こちらでは一切植えたりしていない」



目の前には、鳥や風で種が運ばれたのか草や木も生えていました。

さらに、階段を上っていくと…



（名古屋港湾事務所 西尾さん)

「こちらが高さ18メートル、ポートアイランドで一番高い場所」



頂上から見えたのは、見渡す限りの砂地。ここには、5000万立方メートルもの土砂が埋め立てられています。

50年前から土砂の“捨て場所”に

ポートアイランドの埋め立てが始まったのは、50年前の1975年。川から大量の土砂が流れ込む名古屋港では、船舶が大型化する中、海底を浚渫して水深を深くとる必要が出てきたため、土砂の捨て場所としてポートアイランドが生まれました。

当初は高さ5メートルほどの計画でしたが、現在はそれを大幅にこえる約18メートルまで土砂が積み上げられています。



（名古屋港湾事務所 西尾さん)

Q.まだ容量はある？

「8割9割は入ってる。いっぱいになってしまったら、ここはもう埋め立てることができない状態になる」



土砂の受け入れは、間もなく限界を迎え、今後は土地の活用を検討する段階に入ります。しかし最大の懸案が、“島へのアクセス”

万博会場"夢洲"も人工島

同じような人工島といえば…約2500万人が訪れた大阪・関西万博の会場、"夢洲"も人工島。今はカジノを含む、統合型リゾート施設の開発も進んでいますが、これは橋や鉄道があってのこと。こうしたアクセスをポートアイランドに作るのは、簡単ではありません。

（名古屋港管理組合 椴山享佐さん）

「島なので、橋を架けるか、トンネルを掘るかが可能性としては考えられるが、大型船が通るので、船の通行を妨げないようなアクセスにしなければならない。どういった影響があるのかを考えながら、今後決めていくことになる」

交通アクセス作るには…少なくとも20～30年必要

名古屋港に入ってくる、大型船のマストが引っかからないように橋をかける場合、高さ69mが必要です。これは、名港トリトンを遥かに上回る規模で、費用も約1000億～1800億円が見込まれます。トンネルだと、さらにコストが上がって、約1300億～3700億円。

その実現について研究者は…



（岐阜大学 加藤義人客員教授）

「2021年から建設費が急騰しているので、試算の2倍くらいになっているという認識。計画上浮上しているのが、名古屋三河道路と一宮西港道路が整備されて延伸して、ポートアイランドにつながることが想定されるが、時間はかかります。名古屋港は、日本最大の港なので、長い時間をかければ投下したコストを、回収できる可能性がある」

橋やトンネルなどの交通アクセスを作るには、少なくとも20～30年はかかる見通し。島の北側、飛島ふ頭との間を埋め立て、陸続きにするアイデアもありますが、これだと今ある航路を遮る影響が出てきます。

「次世代エネルギーとコンテナ物流の拠点として」

そこで現在、考えられているのが…



（名古屋港管理組合 椴山さん）

「次世代エネルギーとコンテナ物流の拠点として使うことを検討している」



（岐阜大学 加藤客員教授)

「道路がなくても使える用途は、エネルギー拠点ではないか」

名古屋港管理組合の中間案では、島の東側を水素やアンモニアなど、次世代エネルギーの輸入・貯蔵拠点に、西側をコンテナなどが集まる物流拠点に活用することが、検討されています。



積みあがって高くなった土の一部を除去したり、大掛かりな地盤改良も必要ですが、より早い土地活用が見込めます。

名古屋市長「楽しいことに…港湾機能として…一番いいアイディアを」

（名古屋港管理組合 椴山さん）

「ポートアイランドが、この地域だけでなく日本全体の発展につながるような活用をされると、名古屋港自体も発展していくと考えている」

ポートアイランドの活用について、名古屋市の広沢市長は…



（名古屋市 広沢一郎市長）

「名古屋市としても主体的に、ポートアイランドの活用には取り組んでいきたい。楽しいことに使った方がいいとか、本当の港湾機能として使うべきだとか、いろんな意見がありますので、議論を深めていって、一番いいアイディアを選んでいければ」

元は熱田神宮のすぐ南まで海だったのを、埋め立て続けて今の姿になった名古屋港。



日本の海上物流の大黒柱として、更なる発展に期待です。