MVP争いを独走するライバルに、会心の一撃を見舞った。「大和証券Mリーグ2025-26」1月16日の第1試合はTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）がトップを獲得、個人2連勝を達成。今期は3度対戦して未勝利のEX風林火山・永井孝典（最高位戦）から親満貫を直撃し、試合後は笑顔で胸を張った。

【映像】瀬戸熊のアガリで3桁クラブの仲間入り

この試合は東家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、BEAST X・下石戟（協会）、瀬戸熊、永井の並びで開始。瀬戸熊は東1局、リーチで先制点を狙うも流局。1人テンパイで3000点の収入を得た。その後はアガリを掴めず、東場で2度のアガリを決めた下石がトップ目で南場へ。

瀬戸熊のチャンスは南3局2本場の親番。赤1枚を抱えたメンツ手で進行するが、先に永井からリーチがかかった。すぐに瀬戸熊も3・6筒待ちで追いつき、危険牌の3索を勝負してリーチ宣言。場に緊張が走ったが、決着は一瞬の出来事。一発で永井が6筒を掴み、リーチ・一発・平和・赤の1万2000点（＋600点、供託3000点）を入手した。

次局に下石が永井へ跳満を放銃し、瀬戸熊は大きくリードを広げた。南4局は下石の満貫ツモがあったが逆転されるには至らず、瀬戸熊が今期3勝目となる個人2連勝を手に入れた。アガリはわずか1回も、テンパイ料をうまく入手し、無駄な失点を押さえたベテランらしい打ち回しの試合だった。

試合後の勝利者インタビューでは「永井君には何回マクられたかわからない」「永井君はラス親でまたアガリに来るんじゃないかと思っていました」とコメント。今期は永井と3度対局してトップなし。この経緯もあり、親満貫を直撃した南3局2本場は「6筒を打ち取った時は、心の中でガッツポーズしてました」と笑顔で振り返った。

これでチームは今週、6戦全ての試合で連対し、4位に付けている。しかしチームが目指すのは当然さらなる上位。「レギュラーシーズンを突破するためには、安心する位置に早く付けたい。200ポイント、300ポイントを目指して、チーム一丸となって頑張りたい」と語った。

【第1試合結果】

1着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）4万600点／＋60.6

2着 BEAST X・下石戟（協会）3万2700点／＋12.7

3着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）1万5300点／▲24.7

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）1万1400点／▲48.6

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）