「千葉−羽田線」大幅ダイヤ改正 “超早朝便”登場!?

京成バスは2026年1月14日、高速バス「千葉中央駅・稲毛海岸駅・幕張新都心〜羽田空港線」のダイヤ改正を2月1日に行うと発表しました。

【めっっちゃ手入れる！】これが「千葉−羽田線」の新ダイヤです（時刻表）

同路線は京成バス、京成バス千葉イースト、京浜急行バス、東京空港交通の4社が運行。千葉市街地（千葉中央駅、千葉駅、千葉みなと駅など）およびJR京葉線沿線の稲毛海岸・海浜幕張エリアと羽田空港を結びます。

ダイヤ改正により、羽田行きは3便、羽田発は2便が増回されます。うち、羽田行きは稲毛海岸駅4:25、5:35、8:37発の3便を追加。これまでは千葉中央発4時30分（羽田第二ターミナル5:50着）が路線としての始発便でしたが、新たな稲毛海岸駅4:25発が始発となります。

この稲毛海岸駅4:25発の便は、稲毛海岸駅の始発電車より30分早く、羽田空港（第二ターミナル）にも5:17着と従来より30分以上早く着き、羽田からの始発航空便にも間に合います。

一方で、羽田空港からの従来の始発便（第3ターミナル5:30発）は減便。このほか大幅な経由地変更や、発車時刻の変更などを行います。なお、運賃は千葉地区〜羽田空港間で200円増額の1600円となり、幕張地区と検見川浜・稲毛海岸地区との運賃は統合されて1500円になります。