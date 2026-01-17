16日に開幕する「りそなグループ Bリーグオールスター 2026」で、被爆80年の記念事業として行われる “ピースゲーム” に出場する、長崎市の中学生選抜チームを取材しました。

バスケットボールを通して、平和の尊さも伝えたいと試合に臨みます。

1素早く前線にパスを送り、一気に相手陣内に攻め込む “堅守速攻” が持ち味です。

6日開幕の「りそなグループ Bリーグオールスター 2026」のイベントのひとつとして行われるピースゲーム。

15歳以下の選手で組織する長崎市の選抜チームと広島県の選抜チームが対戦します。

長崎市選抜チームには、去年9月に行われたジュニアウインターカップの県予選を制した長崎市立小ヶ倉中学校のメンバーで構成されるクラブチーム『KOGAKURAVICTORY』。

そして同大会の準優勝『長崎ヴェルカU15』の2チームから、12人が選出されました。

選抜チームをまとめるのは、KOGAKURAVICTORYでもキャプテンを務める、田中 蛍太選手です。

（長崎市選抜U-15 田中 蛍太主将(3年)）

「高校になってもライバルになると思うので、ここは楽しんでみんなで仲良く、勝ちにこだわって頑張りたい」

（長崎市選抜U-15 三根 秀太ヘッドコーチ）

「オールスターという貴重な経験ができる場所を与えてもらっているので、選手たちには楽しくバスケットができてよかったという気持ちを、プレーで表現してほしい」

今回のオールスターで初めて行われる、広島県選抜チームとのピースゲーム。

被爆80年の記念事業として「平和だからスポーツができる」をコンセプトに実施されます。

（長崎市選抜U-15 田中 蛍太主将(3年)）

「長崎と広島に原爆が落とされた勉強を学校でもするので、バスケット(を通して)、平和についていろいろな人に伝えられるように頑張りたい」

これまで2回にわたり、練習や試合などを合同で行った選抜チーム。

この日は、県高校王者「瓊浦高校」との練習試合に臨みました。

チームが目指すのは “スピードを生かした速攻” と、“積極的にスリーポイントを打つ” こと。

果敢に攻める姿を、集まったバスケファンに見せたいと意気込んでいます。

速い攻撃を展開するための堅守を支えているのは、長崎ヴェルカU15の吉川 拓海選手。

リバウンドや激しい守備など、”泥臭いプレー” がモットーです。

（長崎市選抜U-15 吉川 拓海選手(3年)）

「ライバル同士という関係だったので、小ヶ倉と一緒に(プレー)出来て楽しさはある。

リバウンドをとって味方にアシストしたり、見えないところでのプレーが自分の強み」

攻撃の中心は、長崎ヴェルカU15から選出された永井 銀河選手。

力強いドライブが武器。

今回選出されたメンバーの中では、唯一の2年生です。

（長崎市選抜U-15 永井 銀河選手(2年)）

「まわりが3年生しかいないが、自分はコートに立ったら関係ないと思っているので、自信を持ってプレーして、ひとつでも勝利に貢献出来たらいい」

永井選手は、爆心地から約900メートルの長崎市立山里中学校に通っています。

（長崎市選抜U-15 永井 銀河選手(2年)）

「中学校は原爆落下中心地から一番近い学校と言われている。

平和は学校でもいろいろ発信しているけど、“平和はバスケットから” というのも、自分の中に持ってプレーしたい」

長崎市のハピネスアリーナで初めて開催される、年に一度のBリーグの祭典「オールスターゲーム」。

選抜チームは大舞台でプレーできる喜びを体感しながら、バスケットを通して「平和」を伝えます。

（長崎市選抜U-15 永井 銀河選手(2年)）

「ピースマッチという、大勢の人たちが見てくれる所でプレーできることは中々ないと思っているので感謝ですし、一つひとつ自覚持って、自分の強みを発揮したい」

（長崎市選抜U-15 田中 蛍太主将(3年)）

「“長崎は原爆が落とされた”と 自分たちが発信できるように。

まずはバスケットを観て楽しんでもらって、長崎に少しでも興味を持ってもらいたい」

「ピースゲーム」は、オールスター2日目の17日(土)午後3時15分から、広島県の選抜チームと対戦します。