なぜ人は依存症になってしまうのか…意外と知らない「2つの依存症」の正体

2つの依存症 物質依存と行動依存

実際、現在の精神医学では、ギャンブルやゲームへの過度な熱中は、たんなる自制力の欠如や衝動性がコントロールできない状態にはとどまらない特殊で病的な状態と考えられています。それらは、アルコール依存症のような依存（嗜癖）の一種で、ギャンブルやゲームという行動やプロセスに悪循環的に引き込まれて、逃れられない状態だというのです。

いいかえれば、依存症という大きなくくりのなかに、アルコールや麻薬やタバコ（ニコチン）などの物質に対する依存（嗜癖）とギャンブルやゲームのような行動やプロセスに対する非物質的な依存の2種類があると考えられています。

物質依存、つまり化学物質に対する依存症は、よく知られているとおりのものです。

一方、「非物質的な依存」という言葉は聞き慣れないかもしれません。そうした依存には、ギャンブルやゲームなどの行動パターンだけではなく特定の人間関係にのめり込む依存（「共依存」と呼ばれる）が含まれる場合もあります。

共依存とは、たとえば、アルコール依存症やドメスティック・バイオレンスの男性（いわゆる「だめんず」）を見捨てることができずに、献身的に支えるパートナー女性といった状態を指すこともあります。ただし、この共依存は、カウンセリングではよく使われる用語ですが、ICD-11での正式な病名というわけではありません。

また、「買い物依存症」、「セックス依存症」なども非物質的な依存の例で、ときどき耳にしますが、正式に病気として国際的に認定されてはいません。

依存はなぜ起こる

もともと依存という現象は、物質依存のことを指しており、アヘンなどの麻薬となる物質そのもののもつ特徴と考えられていました。それらは、その物質を手に入れたい強い欲求を人間に引き起こす性質（心理的依存）、その物質を増量していかないと効果がなくなる性質（耐性獲得）、その物質をやめると禁断症状が起きる性質（離脱症候群）という3つの性質としてまとめられていました。

これは、いまでも「○○依存症」や「○○中毒」というときに、みなさんも思い浮かべるイメージではないでしょうか。しかし、これは現在の考え方からすると間違いなのです。

耐性獲得と離脱症候群はまとめて生理的依存と呼ばれています。けれども、それらなしでも重度の依存症になり得る場合があります。たとえば、強力な麻薬として知られるコカインの場合、生理的依存の性質はほとんどなく、強い心理的依存だけがあるのです。

では、依存メカニズムの本丸となる心理的依存は、どのようにして生じるのでしょうか。

現在の神経科学では、心理的依存は実は「学習」と同じメカニズムから生まれると考えられています。学習のなかでも、それは、強化学習と呼ばれるタイプの学習です。正解ははっきりしなくても、正解に近づけば成功報酬（動物ならエサ、人間ならお金や褒め言葉など）がもらえて、その報酬をより多く獲得するために、試行錯誤でベストなやり方を探究することを意味しています。必勝法がわからなくても、繰り返して勝ちを積み重ねていくうちに、だんだんと強いゲーマーになっていくのは、典型的な強化学習です。

人間の脳内で、お金や褒め言葉から得られる快感を判断する仕組みは「報酬回路」と呼ばれています。そして、そこには、脳内物質の一種ドパミンが関わっています。

この脳という視点からみると、物質・非物質（ゲーム、ギャンブル、人間関係など）を問わず、依存とは人間の快感をつかさどる脳内の報酬回路が暴走して、1つのことだけを常習的に繰り返すようになり、理性的思考ではコントロールできなくなった状態が共通しているとわかります。いいかえれば、依存や嗜癖は、物質や行動そのものの性質によって引き起こされるというよりは、人間の脳内回路のクセによって引き起こされるのです。

