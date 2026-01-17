ゲームのやりすぎを「ゲーム障害」と名付けることの「意外なメリット」とは？

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

ゲーム障害をめぐる論争

依存症への対策というと物質やゲームやギャンブルへの「規制」が大きく取り上げられます。しかし、「ゲーム障害＝ゲーム規制の必要性」とみるのは、1980年代に信じられていたゲーム悪玉説、つまり学生がゲームセンターに入り浸るのは非行の始まりとみなす「ゲーム悪影響論」の名残かもしれません。現在では、ゲームを悪とみる考え方は一面的として否定されています。体力増強や学習効果のあるゲームの開発も次々と進んでいます。

2010年代に、ゲーム障害を精神疾患とするWHOの方針が発表されると、ゲーミング研究者の学術団体からは、ゲーム好きな子どもが病人扱いされる懸念がある、などの反対論が出されました。また、ゲーム機やソフトの業界団体エンターテインメント・ソフトウェア協会（ESA）も、スポーツの熱狂的ファンが病気でないのと同じでゲームのファンを病気にすべきではないと反対しています（佐久間寛之ら編『ゲーム障害再考--嗜癖か、発達障害か、それとも大人のいらだちか』日本評論社、2023）。

一方、精神医学側からは、ゲーム障害と名付けることによるさまざまなメリットがあるといわれています。その一番の大きな理由は、ゲーマー本人がコントロールできずに困っている場合は、「ゲーム障害」という病名を知っていれば、ゲームへの罪悪感のハードルが下がって、周囲の人たちに相談したり支援を求めたりできやすくなるという可能性です。

ただし、病気だから医師や専門家にかかることがプラスとは言い切れないところもあります。一般的に、依存症からの離脱には、専門家による支援では不十分で、同じような苦しい経験をした仲間（ピア）のサポートのほうが有効とわかっているからです。たとえば、アルコール依存症であれば、断酒会やアルコホーリクス・アノニマス、薬物依存であればダルクなどの当事者中心の団体があって、依存症の人びとへの支援を行っています。

人間とゲームの共依存

ゲーム障害を精神疾患にすることの問題点の根本は、医療社会学でいう「医療化に伴う診断治療ギャップ」です。明確な治療法なしに診断法だけがあるのです。

ゲーム障害の場合、ゲームへの過度の熱中が社会的に困ったこととして扱われるようになったとき、とりあえず「病気」というレッテルを貼ったわけですが、医師がうまく治療できるかどうかは定かではありません。そして、何かの問題を病気・障害として定義すること（「医療化」）は、その問題の社会的な文脈から人びとの目を逸らさせ、その問題の原因はゲーマーの内部の脳内回路にあるとの先入観を植え付けてしまいます。

しかし、現代社会のなかで起きていることは、人間がゲームに依存すると同時に、ゲーム開発競争のなかでより長時間より高い強度で人間を誘引する（脳内回路に献身的な）ゲームが次々とデザインされていく、その共依存スパイラルです。

ゲーム障害を人間とマシンの共依存の一種として見直せば、ゲーム障害への対策には、人間の依存症だけをみていては不十分で、人間の快感に献身的（？）過ぎるゲームも視野に入れなければならないとわかります。問題のあるゲーマーへの支援対策だけでは不十分で、ゲームのほうにも人間とお付き合いしていくうえでのルールやエチケットが求められているのです。もし、それができなければ、タバコでの健康被害訴訟と同じように、ゲーム障害に対するゲーム企業への賠償請求の裁判が起きても不思議ではないでしょう。

