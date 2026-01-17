2014年のクリミア併合と2022年のウクライナ侵攻の違い　プーチンが見せたPR情報戦

ロシアのウクライナ侵攻開始からまもなく4年が経とうとしている。2002年に刊行された名著『戦争広告代理店』で現代の国際政治を裏で動かすPR情報戦の実態を解き明かしたノンフィクション作家・高木徹氏（元NHKチーフ・プロデューサー）は、この戦争をどう見ているか？

二〇一四年の革命とクリミア併合

この弾劾裁判の数年前、ロシアとウクライナの関係について、ジャーナリストとして大きな関心をもって向き合ったことは他にもう一回あった。

現在起きているウクライナ侵攻を語るうえでは欠かせない、二〇一四年二月から春にかけての一連の出来事だ。キエフ（日本での当時の呼称）におけるユーロマイダン革命と、ロシアによるクリミア併合、そしてドンバス戦争の開始である。

この時もオリンピックが重要なカギを握っていた。この年二月七日から二十三日まで、プーチン大統領は威信をかけてソチオリンピックを自国で開催した。アイスホッケーについて言えば、この大会では長野五輪と同様、世界最高峰のプロリーグ北米NHLの選手も参加しており、ロシア出身のスーパースターでNHLワシントン・キャピタルズに所属するアレクサンドル・オベチキン選手もロシア代表としてプレイしている。プーチン大統領は、開会式で現地入りしたのに続き、二月十五日に行われた世界注目の試合、ロシア対アメリカ戦をバッハIOC会長（当時）とともに現地の会場で観戦した（試合は激戦をアメリカが制した）。

その一方、ウクライナでは二十一日深夜にマイダン革命でヤヌコビッチ大統領がキエフから脱出し、ソチ大会閉会式を待っていたかのようにロシアのクリミア攻略が始まっている。つまりこの時も、冬季五輪の終了が侵攻の号砲になった。

この時期は、世界のメディアがウクライナに耳目を注ぎ、大量の報道が行われたので、記憶されている方も多いだろう。

その経緯を簡単に振り返れば、二〇一〇年から大統領職にあり親ロ派と目されたヤヌコビッチ政権が、前年の十一月に、予定されていたEUとの連合協定締結を中止すると発表したことで親欧派の反政府デモが起こり、二月十八日には市内中心部のマイダン（広場）に集まったデモ隊と警官隊が衝突し双方に死者が出た。

さらに二十日には何者かの銃撃で多数の死傷者がデモ隊に出て、これに激高した反政府側の動きを抑えられず、翌日ヤヌコビッチ大統領が逃亡して政権が崩壊した。主を失って市民に開放された大統領の邸宅は贅を極めたもので、なぜかダチョウが何羽も飼われているなど、驚くほどの私腹の肥やしぶりをとらえた映像を覚えている方も多いだろう。

一方、ロシア系住民が多数を占めるクリミアでは、中央のこの動きに反発して、二十日に自治共和国の代表がモスクワを訪問してウクライナからの独立を表明、二十四日ごろから親ロ派の武装集団がクリミア中心部に現れ、官庁や軍港を占拠、クリミアにいたウクライナ軍も投降するか脱出するかで、三月初めにはほぼ無血で親ロ派が半島全域を支配下に置いた。ロシアへの統合を問う住民投票での圧倒的賛成を経て三月十八日にモスクワでクリミアの併合条約が調印された。

これと並行するように三月初めから東部のドネツク州、ルハンシク州で独立派が官庁を占拠するなどしていたが、両州の一部地域を領域にする形で、四月にはそれぞれ「ドネツク人民共和国」「ルガンスク人民共和国」が独立を「宣言」するに至り、その後数年間にわたり両「人民共和国」の武装勢力とウクライナ政府軍が戦闘と停戦、停戦違反を繰り返して二〇二二年のロシアによるウクライナ侵攻を迎えた。その後、現在に至るまで戦いが続いている。

プーチンの慎重かつ巧妙なPR情報戦

二〇一四年の一連の動きを外形的に語れば以上のようなことだが、私自身はこのとき東京にいて、当時勤務していたNHKのプロデューサーとしては、二〇一六年十二月に放送することになる「NHKスペシャル ドラマ東京裁判」の脚本を書き、国際共同制作のパートナーである海外のスタッフとそれを練り上げる作業をしていた。

だから『戦争広告代理店』のときのように世界を駆けまわって取材することはできなかったが、すでにインターネットを通じたいわゆる「OSINT（オープンソース・インテリジェンス）」によって、自宅のPCでウクライナやそれをとりまく世界の状況も、真偽入り乱れてありあまるほどの情報が手に入り、そこから何が本当なのかを見分けて分析できるようになっていた。

その私の眼からすれば、クリミア侵攻におけるプーチン大統領の情報戦は、今回のウクライナ侵攻と比べて相当に慎重であり巧妙でもあった。クリミアに現れた兵士たちはロシア軍を示す記章をはずしていて「国籍不明の謎の部隊」だった。プーチン大統領も「ロシア軍を派遣してはいない」と言い続け、記者に詰め寄られても「装備などどこでも買える」と主張し、現地に展開しているのはあくまでクリミアの人々の民兵的な勢力だという体裁をとり続けていた。

今ではロシア軍そのものであるとわかっているし、当時の西側メディアもそうに違いないと報道していたが、プーチン大統領は国際社会でこの「侵攻」がどう見えるかを気にしており、たとえバレバレであるとしても、いきなり国境を越えてロシア軍が侵攻しているわけではないと言えるように最低限の情報戦は繰り広げていたのだ。二〇二二年には、ロシア軍の戦車が「Z」というロシアの侵攻軍を示すマークをこれ見よがしにつけてウクライナとの国境を越えていったのとは全く違っていた。

さらに、クリミアに押し寄せた西側の主要メディアをはじめとする世界のテレビや活字のジャーナリストたちを制限せず、現場の状況を報道し放題にさせた。このことによって、クリミアにいたウクライナ軍が抵抗もできずに退去していく様子や、ロシアへの併合を祝う記念式典に、クリミアの市民が女性や子供も含めて大挙して街に出て、花火が打ち上げられる祝賀ムード、といった現実が西側メディアの手によって世界に報道された。

欧米メディアはクリミア併合を批判的に報じていたが、すべてではないにせよ、市民の多くが併合を歓迎していたことは争えない事実で、祝祭に熱狂する人々の波は映像的にも魅力的なので報道せざるを得なかったのだ。これがロシアの国営TV局の報道だったら世界の視聴者は眉に唾をつけて見るが、プーチン大統領に批判的な西側メディアの報道でそれが流されれば、これほど信用できる絵柄はない。どこまで意識したのかはわからないが、プーチン政権のPR情報戦は成功していた。

クリミアの市民は併合を歓迎したのだ、というイメージはその後の国際政治の動向にも影響を与えただろう。武力による国境線の変更は国際法で許されないとはいえ、民族自決の原則から考えればどうなるのか？

その後西側諸国による対ロシア経済制裁は行われたが、致命的なものではなかった。それどころかその後もドイツとの間の巨大なガスパイプライン・ノルドストリームの増設が進められ、日本の安倍首相とは通算二十七回の対面首脳会談が開かれるなど、むしろロシアと関係を深めていった西側の国も多い。

プーチン大統領はG8として参加していた先進国のサミットから追い出されたが、依然としてG20には参加できたし、何より国連常任安保理事国という地位は微動だにせず、四年後の二〇一八年にはロシアでFIFAワールドカップが何事もなかったかのように開かれたことでもわかるように、ロシアの国際的地位が大きく揺らぐことはなかった。

