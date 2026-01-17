プーチンはなぜウクライナ侵攻を決意したのか？

ロシアのウクライナ侵攻開始からまもなく4年が経とうとしている。2002年に刊行された名著『戦争広告代理店』で現代の国際政治を裏で動かすPR情報戦の実態を解き明かしたノンフィクション作家・高木徹氏（元NHKチーフ・プロデューサー）は、この戦争をどう見ているか？

『群像』2026年1月号より始まった待望の新連載『ウクライナPR情報戦 演者の「成功」と「落日」』の第2回を特別公開！（第1回はこちら https://gendai.media/articles/-/161094）

プーチンとオリンピック

世界が震撼することになる四日前、二〇二二年二月二十日。その日、私が書いたツイートが残っている。

プーチン氏もいまアイスホッケー決勝をTVで見ているでしょうね。ROCが勝ち残っていて、五輪の決勝を見逃すはずはない。すべてはそれからでしょう。

プーチン大統領の戦争では、オリンピックのタイミングで重大事が起きることが多い。この時、北京で冬季五輪が開催されており、その最終日で男子アイスホッケーの決勝が行われていた。試合は事実上のロシア代表であるROC（ドーピング疑惑により国の代表ではなく、ロシアオリンピック委員会の選手たちとの体裁をとっていた）対フィンランドで、最終第三ピリオド最後の数秒まで勝敗がわからないという大熱戦の末、フィンランドが２対１で金メダルを手にした。

プーチン大統領は大のスポーツファンで知られるが、特にアイスホッケーが好きで、自らもプレイし、例えばこの試合当日、マクロン大統領との侵攻前最後となった緊迫の電話会談でさえも、「私はこれからアイスホッケーをしたいと思っているんですよ。だからスポーツ施設の前から電話しているんです」と言って電話を切ったという話がフランスの公共放送のドキュメンタリーで明らかにされたほどだ。

私もアイスホッケーファンなのでわかるが、四年に一度の五輪の決勝に自国のチームが出ていれば、何をおいてもそれを見るだろう。これほどの熱戦となればなおさらだ。もちろん、アイスホッケーだけが侵攻開始日を決めた理由ではないだろうが、実際問題として北京五輪開催中に世界の大事を起こして盟友習近平氏の顔をつぶすことは避けた、ということはあるだろう。

翌二十一日、プーチン大統領は政権の中枢が一堂に会する安全保障会議を開いた。そこではメンバー一人一人に、ウクライナ東部ドンバス地方の独立勢力が作っていた「ドネツク人民共和国」「ルガンスク人民共和国（ロシア語表記）」の国家承認を行うべきかを問いただす模様を国営テレビで中継させた。世界にも伝えられたその映像で、口ごもったSVR（対外情報局）長官を叱責するという劇的なパフォーマンスを見せて両共和国を承認、「友好協力相互支援条約」を結び、両共和国からの要請に従った、という形式をとって二十四日のフルスケールの侵攻へとなだれ込んでゆく。

その直前のツイッターで「すべてはそれからでしょう」と書いていたくらいだから、プーチン大統領が軍事行動を開始すること自体は、私も予期はしていた。

だが、人類史上最大の、と言ってよいPR情報戦を駆使してプーチン大統領に対峙することになる、ゼレンスキー大統領については何を知っていただろうか。

二〇一九年のトランプ、バイデン、ゼレンスキー

ウクライナの大統領がゼレンスキー、という名の比較的若い人物であることは知っていた。それはこの時点から二年二ヵ月前の二〇一九年十二月、一期目のアメリカ大統領職にあったトランプ氏の弾劾裁判訴追のニュースに登場していたからだ。

トランプ氏は弾劾裁判に二回訴追されているが、これは一回目で、この年五月に就任したばかりのゼレンスキー大統領への七月の電話会談についての疑惑だった。その経緯は少し複雑だが、次のようなことだ。

当時は前副大統領であり、この翌年の大統領選挙でトランプ氏を破ることになるジョー・バイデン氏の息子ハンター・バイデン氏は、アメリカがオバマ政権であり、父バイデン氏が副大統領だった二〇一四年からウクライナのエネルギー関連会社の役員に就任しており、多額の報酬を得ていた。ところが、その会社がウクライナ国内で当局の捜査を受けることになった。

その後、二〇一五年十二月に父親であるバイデン副大統領が当時はポロシェンコ大統領だったウクライナを訪問した。この時、当時の検事総長を解任するよう要求し、できないのならばアメリカによる多額の借款をキャンセルすると迫った。バイデン氏側は、この圧力について、息子が関係する会社への捜査とは関係なく、この検事総長が腐敗追及の障害になっていたからだと主張している。

だがトランプ大統領は、自分が大統領になると、政敵であるバイデン前副大統領のかつてのこの動きについて調査し発表するように新任のゼレンスキー大統領に電話会談で依頼し、それが果たされなければアメリカからウクライナへの軍事支援を中止するかのような発言をした。これは職権濫用にあたるとして、トランプ大統領を攻撃する民主党の主導でトランプ大統領への訴追が行われたのだ。

今から考えると、この弾劾裁判がウクライナに深く関係するものであり、このあと侵攻が起きた時の米大統領であるバイデン氏や、その次の大統領であるトランプ氏、そしてゼレンスキー氏という主要なキャラクターが登場していたことは極めて示唆的だ。

バイデン大統領は以前からウクライナにかかわっており、トランプ大統領はそのことを攻撃の材料にしようと思っており、結局は二人とも職権濫用まがいの言辞でウクライナの政権中枢に要求をしていたという疑いがあるのだ。もっと言えば、バイデン大統領は以前からウクライナにある種の親近感をもっており、トランプ大統領はその逆だった。このことは、のちの彼ら二人のアメリカ大統領のウクライナ政策にも影響を及ぼしているだろう。

しかし当時は、建国以来三人目の弾劾裁判に訴追されたトランプ大統領、ということがニュースの中心であり、そこには民主党とトランプ大統領の政治的暗闘があり、ウクライナはたまたまその舞台になったにすぎないと私も思っていたし、ゼレンスキー大統領の存在に世界が注目していたわけでもなかった。

今でもオンライン上で見られる興味深い映像がある。この疑惑が浮上していた二〇一九年九月にゼレンスキー大統領は国連総会の機会にニューヨークでトランプ大統領と会談している。その映像を見ると、ゼレンスキー大統領はアメリカの記者たちに対して英語で話そうとするのだが、今と比較しても格段にたどたどしく、election（選挙）という英単語が出てこずに通訳の助けを借りるという状態だった。何より、いまの風貌と全く異なり、ひげもなくこざっぱりとして、おしゃれな三つ揃いのビジネススーツを着こなしている。たしかに好印象だが、世界の強者ぞろいの指導者たちがせめぎあう国際政治の最前線ではひ弱な印象を漂わせていた。いまのゼレンスキー大統領とは別人のようだ。

そのゼレンスキー大統領にトランプ大統領が、「プーチン大統領は何か（良いことを）したいと思っていると私は信じている。あなたとプーチン大統領が直接会って、問題解決に向けて話し合ってほしい。そうすれば素晴らしい成果になるよ」と語りかけている。このときは、ウクライナ東部のドンバス地方における地域的紛争が続く状況だったが、トランプ大統領はゼレンスキー大統領に、いま言っていることと同じようなことをすでに言っていたのである。

だが、この弾劾裁判や両大統領の会談が、後の出来事の伏線になっていた、ということは当時はわかるはずもなく、翌二〇二〇年二月に共和党が多数を占める上院で無罪評決が下り、弾劾裁判に幕が下りると、世界はその年の春からパンデミックの時代に突入した。トランプ大統領は選挙に敗れてホワイトハウスを去り、私がゼレンスキー大統領の名前を聞くこともなくなっていた。

次に私が彼に注目、いや目を見開かされたのは、二〇二二年二月二十六日のことである。

ベストセラー『戦争広告代理店』の著者が見た、ウクライナPR情報戦の真実