黄金の織田信長公像（岐阜市、写真：Paylessimages／イメージマート）

2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』がいよいよスタートした。主人公は仲野太賀演じる豊臣秀長で、天下人となる豊臣秀吉（演：池松壮亮）の弟である。秀吉の右腕として、秀長はどのように兄を支えたのだろうか。第2回「願いの鐘」では、尾張統一を目指す織田信長（演：小栗旬）が岩倉城攻めを決行。秀吉は清須に残ることになったが……。今回放送の見どころについて、『戦国最高のNo.2 豊臣秀長の人生と絆』の著者・真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

史実の“空白”をどう描くか──秀長が武士になるまで

信ぴょう性のある文献に残っていない部分を、いかに説得力のあるストーリー展開にするのか。歴史ドラマの肝といってよいだろう。

今回の大河『豊臣兄弟！』でいえば、秀吉の弟・豊臣秀長が兄と同じように、農民からいかにして武士に転身したのかが、重要なプロセスでありながら、実際のところはよく分かっていない。

なお、この頃はまだ秀吉は「藤吉郎」、秀長は「小一郎」と呼ばれていたが、本稿では「秀吉」「秀長」で統一する。

秀長は秀吉と同じく織田信長に仕えていたので、兄に誘われたのは間違いないだろう。しかし、長男の秀吉に続いて、次男の秀長まで武士になれば、姉のとも、妹の朝日、母のなか、と女手だけで農作業をやらなければならない。秀長が決断に至るまでには、本人や家族の葛藤があっただろうことは想像できる。

今回の放送では、秀長が武士になる決意を固めるプロセスが描かれた。一つは幼なじみの直（演：白石聖）の縁組である。お祝いとして皆に酒が振る舞われる中、秀長が第1回放送の冒頭で仲直りさせた信吉と玄太から慰められるシーンがあった。

「まあ飲め。飲んで何もかも忘れてしまえ。坂井様の娘御と、わしら小百姓とでは、身分が違いすぎるからのう」

直が士族の娘であることから玄太がそう言うと、秀長は「妙な勘ぐりを致すな。直とはただの幼なじみじゃ」と答えている。だが、その胸中では、秀吉が信長について語ったこんな言葉が想起された。

「信長様は、そういう身分や家柄にとらわれず、真に力のある者をお認めくださる方だ」

実際の信長も実力主義で、出自や門地などにこだわらず、実力があれば重要なポジションに登用した。最もよく知られているのは、やはり豊臣秀吉だろう。

織田信長が身分や出自にこだわらなかったワケ

秀吉は永禄6（1563）年、美濃国の斎藤龍興（たつおき）との戦において、斎藤氏側の武将たちの寝返り工作に成功。寝返らせた相手の一人が、松倉城主の坪内利定（としさだ）である。そのとき坪内氏に宛てた知行安堵状（領地を保証する際の文書）に「木下藤吉郎秀吉」と副署されていることから、信長からすでに有力視されていたことが分かる。

美濃攻めのころに秀吉は、台所奉行にまで出世。食事にかかる燃料費を節約するなどして、成果を認められている。

やがて信長は秀吉には調略の才があることを見抜いたようだ。寝返り工作を担当させ、秀吉もまたその期待に応え続けて、結果的に織田家に大きく貢献することになる。

そんな秀吉よりも信長に評価されていた男がいた。のちに「本能寺の変」を起こし、信長の命を奪う明智光秀である。光秀は外様衆の土岐明智氏が出自だとされてきたが、裏づけとなる史料はなく、出自はよく分かっていない。

そのうえ、任官した時期も遅かったにもかかわらず、光秀は織田家の家臣で最初の城持ち大名となった。信長からよほど信頼されていたのだろう。光秀は、丹波（現在の京都府中部〜兵庫県北東部）を領有したほか、謀反を起こす直前には、与力も含めれば畿内一円を統治することになる。

明智光秀像（滋賀県大津市の坂本城址公園、写真：ogurisu／イメージマート）

そのほかにも、近江甲賀郡の出身の土豪・国衆の出身でありながら、東国の重要な取次役を任された滝川一益（かずます）のように、能力次第でどんどん抜擢するのが、信長のやり方だった。

なにしろ、信長が引き継いだ時点での織田家は弱小そのもの。少数精鋭で戦わなければならなかった。そんな織田家を率いる信長にとっては、「いかに優秀な人材を抜擢するか」が最重要事項だったのである。

ドラマの終盤では、武士になることを決めた秀長が直に思いを告白する。直にふさわしい男になるという意思表明でもあった。自分と同じく身分が低い兄が生き生きと信長に仕えている姿は、秀長が武士に転身する後押しの一つになったことだろう。

寺社勢力からも厳しく年貢を納めさせた秀長

もう一つ、秀長に武士への転身を決意させたのが、理不尽な暴力である。

鉄砲を携えた戦闘集団が、秀長たちの暮らす村を襲う。火が放たれて、仲間たちが次々と凶刃に倒れた。

秀長は直とともに、物陰に隠れて難を逃れたが、暴虐の限りを尽くされた村の悲惨な状況をみて、半ば呆然。田んぼに信吉の死骸を見つけると、秀長はそれを抱き寄せて、こう叫んだ。

「わしらが何をした……。何なんじゃこれはー！」

突然、現れた秀吉に「兄者など呼んどらんわ！ 要らんのじゃ、役に立たん足軽なんか！」と言い放ち、さらに秀長は「信長も信長じゃ。偉そうなことを言うて、ちっともわしらのこと守ってはくれんじゃないか」と訴えて、こう続けた。

「わしらが米を作らにゃ、生きていけんくせに。だから、わしらは必死に、今年こそ豊作にするんじゃて、必死に……。信吉もあんなに泥にまみれて、これじゃあまりにも惨めじゃ……惨めじゃ！ わしらのこと、何じゃと思うとるんじゃ！」

なぜ、米作りで皆の下支えをしている農民が、こんな理不尽な目に遭うのか。卑劣な暴力から家族など大切な存在を守るためにも、秀長は武士になることを決意する。そんな物語が描かれた。

後年、秀長は豊臣政権を支える立場になり、兄の秀吉から大和国（やまとこく）の統治を任されると、「指出（さしだし）」という方法で年貢をとりたてている。

「指出」とは「太閤検地」が徹底される前に行われていた方法で、つまりは自己申告だ。大名が実際に検地を行うのではなく、領内の家臣や寺社などに、それぞれの所領の面積や作人、年貢量を申告させるスタイルとなる。

『多聞院日記』を紐解くと、秀長が寺社勢力に粘り強く、プレッシャーを与えながら、年貢を何度も自己申告させる様子が伝わってくる。

大和には東大寺、興福寺、春日神社、多武峰寺などがあり、寺社勢力の強い地域だけに、その勢力をそぐ必要があったのだろう。それに加えて、年貢を寺社勢力からも平等に納めさせないと不満が高まると、秀長は元農民の立場からそう考えたのではないだろうか。

早々と家を出ていった兄の秀吉とは違い、秀長は村で日々農作業に打ち込んできた。そんな経験が秀長の内政にどう生かされてくるのか。期待してその成長を見守りたい。

そして、秀長が決断を下すにあたって、姉のともが果たした役割も大きかった。当初は「あんたまでいなくなったら、うちらみんな飢え死にだからね」とくぎを刺したともだったが、兄と盗賊を捕まえた話を興奮気味に語る秀長の姿を見て、複雑な表情を見せた。「本当は兄のように自由に生きたいのではないか」と考えたのだろう。

ともは「心配ないわ、うちの人がいるから。この先の村で馬貸しをやっている独り者なんじゃけどね。この家に来てくれるそうじゃ」と自身の縁組を告げて、秀長が旅立てるように、その背中を押すことになった。

実際のともは、尾張国出身の弥助（のちの三好吉房）のもとに嫁いで、秀次、秀勝、秀保の三男をもうけている。豊臣政権にとって、重要な子たちとなるが、それはまだまだ先の話である。

尾張統一の仕上げとなった「岩倉城の戦い」

村が襲われるシーンでは残酷な描写も多く、SNSでも話題になった。

なかには、「信長の統治が行き届いていないことにならないか？」という疑問の声もあったが、ただ単に盗賊が大暴れしたわけではなさそうだ。

今回の放送から、宮粼あおいが演じる信長の妹・市が登場。市は織田信秀の五女で、信長とは13歳ほどの年の差があったとされている。市が信長にこんな報告をするシーンがあった。

「今川の息のかかった野武士の一党が、我が領内にまで足を踏み入れ、狼藉を繰り返していると耳にします。誰かが手引きしなければなし得ぬこと」

秀長に降りかかった惨劇は、今川が仕掛けたものらしい。ここで少し背景を説明しておいたほうが分かりやすいだろう。

もともと尾張国を治めていたのは守護の斯波氏（しばし）だったが、やがて求心力を失い、守護代・織田家が台頭。上四郡を織田伊勢守家（おだいせのかみけ）が、下四郡を織田大和守家（おだやまとのかみけ）が治める体制となる。

やがて織田大和守家に仕える代官の織田弾正忠家（おだだんじょうのじょうけ）から誕生した信長が18歳で家督を継ぐと、弘治元（1555）年に清洲城を占拠。大和守家を滅ぼしている。

尾張統一の仕上げとして信長が攻撃したのが、岩倉城を居城とする織田伊勢守家だ。永禄2（1559）年に岩倉城を包囲し、数カ月に及ぶ籠城戦を展開。城主の織田信賢（のぶかた）を降伏させている。

今回の放送では、小栗旬演じる信長が、降伏を伝えに来た使者を斬るように命じて、さらにこう言い放つ場面があった。

「岩倉城下に火を放ち、町を全て焼き払え。それが返答じゃ。城を丸裸にし、あるだけの鉄砲と火矢を用いて、連日連夜攻め立てよ。一日たりとも休むことは許さぬ」

実際の「岩倉城の戦い」でも城下に火を放ち、鉄砲攻めにしたようだ。

〈二、三カ月近々と陣を据えて、火矢・鉄砲を撃ち込み、さまざまに手を替えて攻めた。岩倉方は守りきれないと判断して、城を明け渡し、将兵は散り散りに退去した〉（『現代語訳 信長公記』より）

だが、ドラマでは、市が信長にこんなことを言っていることに注目したい。

「伊勢守は我らに降伏したと見せかけて、裏で今川と通じ、いずれ尾張を手に入れようともくろんでいるのでは……」

信長が「考えすぎだ」と言うと、市は「ええ、考えすぎです。兄上と同じで」と応じている。暴君として描かれがちな信長だが、ただ激情に駆られて降伏を示す相手方の使者を斬ったわけではないようだ。さらに、信長はこんなセリフを続けている。

「肝心なのはただ勝つことだけではなく、勝った後をどう治めるかじゃ。誰もあらがえぬ、揺るがぬ力を示さねばならぬ」

信長の「考えすぎ」は、これからどんなふうに発動するのだろうか。

そのようにして、ほぼ尾張を統一した信長を警戒したのが、駿河と遠江を本拠にする今川義元である。『豊臣兄弟！』では、大鶴義丹が演じる。

「桶狭間の戦い」で敗れたことで、愚かな大将として描かれがちな義元だが、実際は三河にまで進出し3カ国を支配。「海道一の弓取り」とも称された。今回のドラマでは、現時点でも今川方の深謀遠慮が描かれているので、策士としての義元が見られそうで楽しみである。

次回放送は「決戦前夜」。故郷の中村をあとにした秀長、秀吉、直の3人が信長の城下町・清須にたどり着く。

【参考文献】

『多聞院日記索引』（杉山博編、角川書店）

『史料大成多聞院日記〈全5巻〉』（竹内理三編、臨川書店）

『現代語訳 信長公記』（太田牛一著、中川太古訳、新人物文庫）

『図説 豊臣秀長 秀吉政権を支えた天下の柱石』（河内将芳著、戎光祥出版）

『豊臣秀長 シリーズ・織豊大名の研究』（柴裕之編、戎光祥出版）

『豊臣秀長のすべて』（新人物往来社編、新人物往来社）

『戦国最高のNo.2 豊臣秀長の人生と絆』（真山知幸著、日本能率協会マネジメントセンター）

筆者：真山 知幸