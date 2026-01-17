経済学がずっと避けてきた「大問題」…生産性だけで人を評価する社会が失った「あまりに大切な視点」

GDPが増えればほんとうに幸せになれるのか？

生産貢献者たちのつながりを超えて

経済学的な価値観（生産＝価値）を徹底していくと、あるいは同じことだが勤労倫理で人を評価することが習慣化すると、生産貢献者たちだけが市民社会の正規メンバーであるということになる。正規のメンバーどうしは互いに認め合うが、非生産貢献者は一人前と認められない、いわば二級市民である。この生産を重視した経済学的な社会像において、「必要」は、稼げない人びとの衣食住を満たしてあげないといけない──そうしないと死んでしまうから、（渋々であれ）満たさないとね──という、ごく限定的な局面に、しかも消極的にしか出てこない。

「必要」は、本来、社会的な吟味を経る概念である。つまり、一市民としてのあなたの立場を考えれば、同じく一市民であるわれわれとして、その「必要」は妥当なものだという判断があるはずである。しかし、この「必要」を吟味する際にあらわれる社会性、市民どうしの相互評価の関係性は、生産貢献者たちが構成する市民社会にはあらわれない。代わりに生産貢献者たちは、彼らだけで、生産での貢献を相互評価することでつながっている。

生産貢献者たちだけで認め合い、貧しい人の衣食住だけは仕方ない「必要」として渋々資源を割く。現状、「必要」は、こうした不当に狭い部分に押し込められている。しかし、同じ市民としてそれは満たした方がよいだろうと考えられるほんとうの意味での「必要」は、貧しい人の衣食住だけではない。

例えば、家族が正体不明の難病になったとしよう。思いつく限り手を尽くし、さまざまな専門家に相談してみたけれど、さっぱり対処法がわからない。どうやってケアすればよいのか、何か治療法はないのか、切実な「必要」の声がそこにある。一市民として、できれば応えてあげたいと思う。ここに生産貢献者たちのつながり（狭い市民社会）とは違う、同じ生きる者として、「必要」を認めたつながり（広い市民社会）がある。

難病の例からもわかるように、切実な「必要」は、稼ぎがなくて衣食住がまかなえないという場合に限られない。衣食住については自分の稼ぎでまかなえている生産貢献者たちであっても、切実な「必要」を抱えているかもしれない。例えば、職場で差別を受けている場合がある。大学を出て会社で働き始めて五年目の女性を考えよう。最初に配属になった部署で三年働き、異動になった。自分の能力を最大限に発揮したい彼女はよい経験を積むことができる部署を希望したのだが、それは実現しなかった。前の部署の上司は「女性は退職してしまうリスクがあるから、重要な職を回すことなんてできないね」という考えの持ち主だった。そういう差別は受けたくない、正当に、公平に評価されたい、と彼女は強く思っている。これも切実な「必要」である。たしかに、同じ一市民として、そうした差別を受けずに生きたいよねと思える。できればその「必要」の声に応えてあげたい。

私が本書で取り上げる「必要」は、この広い意味での「必要」である。貧困（衣食住の欠如）によるものではないから、お金をもらって解決するわけではない。求めているのは難病に対するケアや治療法であり、困難を埋め合わせるお金ではない。職場で公平に評価されることを求めているのであり、差別的待遇によって受けた苦痛の補償金を得たいわけではない。

いや、貧困もじつはお金ですべて解決するわけではない。貧しい人は、だいたいの場合、何らかの事情で働いて稼ぐことができない。稼ぐことができないから、生きていくためにとりあえず生活必需品を買うためのお金は必要だ。しかし、お金をもらってすべて満たされるわけではない。事情を抱えた人びとがほんとうに求めているのは、その事情への理解である。配慮さえあれば働けるのであれば、配慮してほしい。配慮しても一人前の働き手になれないのであれば、生産貢献者の一員ではないかたちであっても、社会のなかに居場所が欲しい。社会のお荷物扱いではなく、自由・対等な社会のメンバーとして、尊重される存在でありたいのである。

異質を認める鷹揚な心

非生産貢献者の衣食住の「必要」に限ったとしても、その「必要」に応えるのは簡単ではない。生産貢献者と非生産貢献者を分断するような価値観──生産にこそ価値があるとする経済学的な価値観──が、厳然と、揺るぎないものとして存在するからである。

非生産貢献者の典型として、重度の精神障害者を挙げよう(1)。生産への貢献で人を評価する社会においては、健常者たち＝生産貢献者たちが社会の正規メンバーである。勤労は美徳であり、生産への貢献がなければ社会参加を自覚することができない。生産貢献者にはなれない障害者を無価値の存在、費用がかかるお荷物とする捉え方は、明示的に語るにせよ、語らないにせよ、生産貢献者たちの思考からなかなか離れない。

そして、そうであるうちは、重度の精神障害者がよく生きる場はない。よく生きる場がなければ、彼らは無為に過ごしている（あるいは迷惑をかけている）ようにしか見えない。見ている普通の人びとは彼らの生に意味や価値を見いだせない。こうして最初の意識──障害者の生には価値がない──が再確認され、強化される。排除は排除を助長する。どうやってこの動かしがたい構造から抜けだせるのか？

障害者が「必要」を表明し、それに社会が応える回路──この方法については『今こそ経済学を問い直す』第六章で述べる──を持ち、「あぁ、障害者の人びともがんばって生きているね」と目に見えることが重要である。このとき、非生産貢献者である障害者と生産貢献者である一般の人びとは別の価値次元で生きているということを当然と認めなければならない。商売ベースで一定の質のサービスを提供しているとは言えないけれど、楽しそうにやっている、よい人生を歩んでいるということをよしとする鷹揚さである。生産性という同じ次元で競争しないからこそ、異質な存在であることが当然であるからこそ、相手を認めることができる。

しかし、生産性の次元で競争を強いられ、疲弊した人びとが多ければ、鷹揚な心などあり得ない。実際には、生産貢献者の一員であるが、競争社会のなかで傷ついている人びとがたくさんいる。賃金や労働環境面での待遇がよくない非正規労働者、就職や職場で差別される女性、ノルマや過重労働に押しつぶされそうなサラリーマン、等々。彼らの「必要」こそ、その存在を明らかにし、社会が応じなければならない。彼らにそこそこの充実があること、すなわち不当な待遇、不当な差別、不当な権力的押しつけは少なく、働いてそれをフェアに評価されているという実感が得られることが重要である。そのうえではじめて、非生産貢献者の生を、競争社会とは別次元に生きる人間として、尊重できるようになる。

競争とインセンティブにがんじがらめになる現在

ところが、社会は、競争社会で傷ついている人びとの「必要」の声をうまく聴き取ることができない。「生産＝価値」への貢献において努力をしているのだから報われるべきだという彼らの声は、彼らがより報われる方向に社会を変えたいという訴えに導くのではなく、「生産＝価値」への貢献をしていない人を甘やかすなという方向に導いてしまう。

例えば、上司が営業成績のよくない部下をクズと呼び、皆の前で「給料泥棒」「営業部のお荷物」と叱責するような殺伐とした職場で、必死の思いでクズ枠に入らないように努力している人がいたとしよう。彼は、この会社のあり方、働き方はおかしい、変えるべきだと主張するだろうか？そうではなく、自分もあいつら（クズ）には価値がないと言い、自分はクズではないから価値がある、と考えてしまうのではなかろうか？

こうした考えは「働かざる者、食うべからず」といった勤労倫理をまとい、がんばった者が報われるべきだというわかりやすいスローガンとともに正当化される。私はがんばったから報われるべきだ。クズはがんばっていないから報われるべきではない、と。だが、そこで「がんばった者が報われる」ということは、決して公正に評価されるということではない。むしろ逆に、ある部分に「がんばっていない」レッテルを貼ることで不当な待遇、不当な差別、不当な権力的押しつけが生みだされているのである。

競争社会で傷ついている人びとの「必要」の声、つまりわれわれの努力は公正に報われるべきだという切実な声は、届かない。届かないどころか、情け容赦ない競争の枠組みを強化する方向を支持してしまう。これが、われわれの現在、すなわち競争とインセンティブにがんじがらめになって、ほんとうの公正さも、優しさも失った世界である。

「必要」の声を聴く社会へ

われわれは、GDPが大きいという意味では豊かな社会に生きているはずである。にもかかわらず、幸福で充実しているとは言えない。それは多くの人が「必要」を抱えながら、それが満たされず、表明することすらなく生きなければならないからではないか。

貧しい人や非生産貢献者たちは「生産＝価値」基準で下位に位置づけられ、最低限の衣食住のために生産貢献者たちに「お願い」しなければならない。最低限の物資をもらうだけで精一杯であり、自由・対等でありたい、尊重される立場でありたいなどと言いだすこともできない。

一方、生産貢献者たちは「生産＝価値」基準で激しい競争にさらされ、劣等者ではないと言うために努力をする。ほんとうは雇用・所得の安定、リスクに対する保障、公正な評価が欲しい。だがその「必要」が満たされるような社会の仕組みをめざそうとするよりも、周りに劣等者を見つけて自分が劣等者でないことを証明することに躍起になる。貧しい人を、非生産貢献者を、劣等者としてけなし続ける。ほんとうの「必要」など、言いだす余地もない。

なぜこうなってしまったのか？それは、「生産＝価値」にどっぷり浸かり、さまざまな問題も経済が成長すれば解決できると安易に考え、人びとが抱える「必要」に正面から向き合って来なかったからだろう。経済成長を目標とするのも、「必要」に向き合わないのも、経済学的な思考法の特徴である。本書は、経済学が避けてきた「必要」概念を正面に据え、その切実な声を聴くことを通じて、真に豊かな社会をめざす。

1 「障害者」という語を、ある人が「障害」を持っているという意味で使うならば、差別的な言葉になる。「障害」はその人を活動しにくくしている社会の側にある、という意味で使うのであれば、差別的な名指しではなく、むしろ社会が問題を意識するための語となる。この意味が一般に浸透していないことは承知しているが、この意味で使われてほしいという願いも込めて「障害者」という語を使うことにする。

