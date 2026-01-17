¡ÖÉÔ»à¤ÎºÙË¦¡×¤Î»ý¤Á¼ç¤ÎÀµÂÎ¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡½¡½¤ÒÂ¹¤È¤Î¤ªÊè»²¤ê¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤Î²£´é
¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î°äÂ²¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤
»ä¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆ¼Áü¤ò¸«¤Æ°ÊÍè¡¢Èà½÷¤Î°äÂ²¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤ÎÆÃÄ§¤ä°å³ØÅª½ÅÍ×À¤Ï¡¢ÏÀÊ¸¤òÆÉ¤á¤Ð¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂç¤â¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Îä¤¿¤¤Ì¸±«¤ËÇ¨¤ì¤Ê¤¬¤é¤¿¤¿¤º¤àÆ¼Áü¤ÎÎÙ¤ËÎ©¤Á¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¤Á¤ó¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£°äÂ²¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃÄÂÎ¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤°¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬´î¤ó¤À¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¤³¤³¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»£±Æ¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³¡¢°ìÀÚÊÖ»ö¤¬Íè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ÅÊý¤Ê¤¯Â¾¤Î¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Ä¤Ä¡¢Äê´üÅª¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤éÊÖ»ö¤òµ¤Ä¹¤ËÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1¥õ·î¤¬²á¤®¡¢3¥õ·î¤¬²á¤®¡¢6¥õ·î¤¬²á¤®¤¿º¢¡Ä¡Ä¤½¤í¤½¤íÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÔ½¸¤â»Ï¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢È¾¤ÐÄü¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç²¿ÅÙÌÜ¤«¤Î¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆÍÁ³ÊÖ»ö¤¬ÆÏ¤¡¢¤·¤«¤â»£±Æ¤Îµö²Ä¤¬²¼¤ê¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤Û¤É²»º»ÂÁ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ÎµÞÅ¸³«¡£´ò¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤Î¤Á¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î°äÂ²¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»à¤Ê¤Ê¤¤Ì¿¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëº¾µ½¤ä²ø¤·¤¤ÌÙ¤±ÏÃ¤Ê¤É¤¬¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»³¤Î¤è¤¦¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á½é¤á¤Æ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Î¤³¤È¤Ï¤Þ¤ºÅ°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¾å¤²¡¢¤½¤ÎÏÃ¤¬ËÜÊª¤«¤É¤¦¤«¡¢²ø¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤«¶ãÌ£¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¹ç³Ê¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ßÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÄÀÌÛ¤·¤Æ¤¤¤¿6¥õ·î¤Î´Ö¤ËNHK¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¡¼¥ëËöÈø¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿ºßÊÆ¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¤Î½»½ê¤ò¸«¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹Á°¤Þ¤ÇÄå»¡¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Å°Äì¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÍÑ¿´¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î²áµî¤ò»×¤¦¤È¡¢¶»¤¬ÄË¤ß¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÌµ»ö¤Ë¡Ö¹ç³Ê¡×¤·¡¢¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î°äÂ²¤Ë²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÛÎìÀ©ÅÙ¤Ç±É¤¨¤¿Â¼
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¤ÒÂ¹¤Ë¤¢¤¿¤ë¥Ù¥í¥Ë¥«¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¸ì¤ê¸ý¤È¡¢Áê¼ê¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÈù¾Ð¤ß¤Ë°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌ¿Æü¤Ç¤¢¤ë10·î4Æü¤Ë¶á¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤ªÊè»²¤ê¤ËÆ±¹Ô¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¸Î¶¿¡£¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£ÆîÉô¤Î¿¹¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÂ¼¤Ç¤¹¡£¼þÊÕ¤Ï1865Ç¯¤ËÅÛÎìÀ©ÅÙ¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¹õ¿ÍÅÛÎì¤ò»È¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¿¥Ð¥³ÇÀ±à¤¬ÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤Ç¤·¤¿¡£¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁÄÀè¤â¤«¤Ä¤ÆÅÛÎì¤È¤·¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¡¢¤³¤ÎÂ¼¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë±Ç²è´Û¤ä¶ä¹Ô¡¢ÊõÀÐÅ¹¤Ê¤É¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ö¤Û¤ÉÆø¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÍ¹ÊØ¶É¤¬¤Ò¤È¤Ä»Ä¤ë¤Î¤ß¤Ç¡¢´×»¶¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂ¼¤Î¤Ï¤º¤ì¤Ë¡¢¥é¥Ã¥¯¥¹°ìÂ²¤ÎÊèÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊèÃÏ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÍîÍÕ¤Îµ¨Àá¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸Ï¤ìÍÕ¤¬¤Ò¤é¤Ò¤é¤ÈÉñ¤¤Íî¤Á¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ù¥í¥Ë¥«¤µ¤ó¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Â¼è¤ê¤Ç¡¢Á¾ÁÄÊì¤Î¤ªÊè¤Ø¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¿¤ê¤Ë¤ÏÃÈ¿§¤ÎÌÚÏ³¤ìÆü¤¬¤µ¤·¤³¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÊèÁ°¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¸å¤í»Ñ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¤ò¤¿¤à¤±¤ë¤È¡¢¥Ù¥í¥Ë¥«¤µ¤ó¤Ïµ§¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤µ¤µ¤ä¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ò¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÎÌ¿¤Ë¡×
Èà½÷¤ÎÌ¿¤Ï¤¤¤Þ¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«?
¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤Î¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤º¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ò¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥í¥Ë¥«¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÁ¾ÁÄÊì¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ò¿ÆÀÌ¤ËÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤Î¤Ò¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈà½÷¼«¿È¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤â²»³Ú¤¬Âç¹¥¤¤Ç¥À¥ó¥¹¤âÆÀ°Õ¤Ç¤·¤¿¡£½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤ÏÉ¬¤ºÀÖ¤¤¥Ú¥Ç¥£¥¥å¥¢¤òÂ¤ÎÄÞ¤ËÅÉ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤òºî¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿ÆÀÌ°ìÆ±¤Ë¤âÀË¤·¤ß¤Ê¤¤°¦¾ð¤òÃí¤°¿Í¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤ò¤¹¤«¤»¤¿½¾·»Äï¤¿¤Á¤¬ÂçÀª¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤âËþÊ¢¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ø¤«¤µÁý¤·¡Ù¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤È¤¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸Éô²°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤ò¾È¤é¤¹¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤·¤«¤·¡Ä¡Ä1951Ç¯¡¢31ºÐ¤Î¤È¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬²õ¤ì»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¤Ï»ÒµÜðô¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Æþ±¡¸å¤Ï²ÈÂ²¤È¤âÌÌ²ñ¼ÕÀä¤Ç¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ÎÂ¿¤¯¤ò²ÈÂ²¡¢ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÊû¤²¤Æ¤¤¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ¼¼¤ÎÁë¤«¤é³°¤ò¤Ê¤¬¤á¤ë¤À¤±¤ÎËèÆü¤Ï¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤¼£ÎÅ¤Î´Ö¡¢¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ë¤È¤¡¢Âç¾æÉ×¤À¤è¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤¬ÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¶»¤¬ÄÙ¤ì¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×
¥Ù¥í¥Ë¥«¤µ¤ó¤¬Á¾ÁÄÊì¤ÎÊª¸ì¤òÏÃ¤¹»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤ªÊè¤Ë¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ï1951Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤«¤éºÎ¼è¤µ¤ì¤¿ºÙË¦¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤âÀ¤³¦Ãæ¤Î¸¦µæ»ÜÀß¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÏÀÊ¸¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤¬¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î¤È¤½é¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥í¥Ë¥«¤µ¤ó¤Ë¡¢Á¾ÁÄÊì¤ÎºÙË¦¤¬¤¤¤Þ¤âÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¦¤«¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢Èà½÷¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï³Ø¹»¤Ç¡ØºÇ¤â¾®¤µ¤¤Ì¿¤ÏºÙË¦¡Ù¤À¤È¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Èà½÷¤Ï¤¤¤Þ¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£100Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢»ä¤â¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¤ÎÌ¿¤Ï¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤ÈÀ¸¤Â³¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¥Ù¥í¥Ë¥«¤µ¤ó¤Î¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÊý¸þÀ¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¤Û¤É½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Î»à¸å¤â¡¢À¸¤Â³¤±¤ëºÙË¦¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÌ¿¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼èºàÈëÏÃ¡¡¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹°ì²È¤ÎÈá¤·¤¤Îò»Ë
ÉÔ»à¤Î¡Ö¥Ò¡¼¥éºÙË¦¡×¤È¤Ê¤ê¡¢À¸Ì¿²Ê³Ø¤È°å³Ø¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤¿¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¡£¤·¤«¤·Èà½÷¤¬1951Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤Î°äÂ²¤¬Êâ¤ó¤ÀÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¤½¤Î¹×¸¥¤Ë¸«¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ÒÂ¹¤Î¥Ù¥í¥Ë¥«¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¤ÎÊèÁ°¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¼«¿È¤â¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î²ÈÂ²¤â¡¢Èà½÷¤ÎºÙË¦¤¬ºÎ¼è¤µ¤ì¤ÆÇÝÍÜ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ìÀÚÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°äÂ²¤¬¤½¤Î»ö¼Â¡½¡½¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¤ÎºÙË¦¤¬¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸¦µæ¼¼¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¿ô¡¹¤Î¼Â¸³¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È1970Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
20Ç¯°Ê¾å¤â¤Î´Ö¡¢Ã¯¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ùÀÓ¤ò²ÈÂ²¤ËÃÎ¤é¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥é¥Ã¥¯¥¹°ì²È¤¬¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î²È·×¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌô¤¹¤éÇã¤¨¤Ê¤¤¤Û¤Éº¤µç¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤òÍÑ¤¤¤ÆÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿À½Ìô²ñ¼Ò¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¤«¤éºÙË¦¤¬ºÎ¼è¤µ¤ì¤¿1951Ç¯Åö»þ¤Ï¡¢¤Þ¤À¹õ¿Íº¹ÊÌ¤òÍÆÇ§¤¹¤ëË¡Î§¡¢¡Ö¥¸¥à¡¦¥¯¥í¥¦Ë¡¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÂå¡£³Ø¹»¤ä¸òÄÌµ¡´Ø¡¢¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¸ø¶¦»ÜÀß¤ÇÇò¿Í¤È¹õ¿Í¤ÎÊ¬Î¥¤¬¶¯À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥í¥Ë¥«¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö°å»Õ¤¿¤Á¤Ï¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤È¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò±£¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¬¹õ¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¤«¤éºÙË¦¤òÃ¥¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò²ÈÂ²¤ä¼Ò²ñ¤¬ÃÎ¤ëµ¡²ñ¤âÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¸¦µæ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥Ò¡¼¥éºÙË¦¡×¤¬¤É¤ó¤É¤óÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ï¿Í¡¹¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Îò»Ë¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ùÀÓ¤Ë¤¤Á¤ó¤È¸÷¤òÅö¤Æ¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¥Ö¥ê¥¹¥È¥ëÂç³Ø¤ÎÆ¼Áü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤¬ºÇ´ü¤Î»þ¤ò²á¤´¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¥º¡¦¥Û¥×¥¥ó¥¹Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¡¢¿·¤¿¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤ë¹»¼Ë¤ò¡Ö¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ó¥ë¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ¯¹©¼°¤Ë»ä¤â¼èºà¤Çµï¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»£±Æ¤âÆþ¤ëÂç¡¹Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤¯¤êÊÖ¤·¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¤Ø¤Î¼Õ°Õ¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¯¹©¼°¤Ë¤Ï¥Ù¥í¥Ë¥«¤µ¤ó¤â»²²Ã¤·¡¢ºÇ¸å¤ËÈà½÷¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÏºÙË¦°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤ÏºÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢Êì¤Ç¤¢¤ê¡¢Í§¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤·¤¿¡×
ºÙË¦¤ÎÂ¸ºß¤À¤±¤¬ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÂç¤â¤È¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê°äÂ²¤Î»×¤¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÃ¯¤â¤¬¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤°å³ØÅª²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¡¢¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌ¾Á°¤È¤½¤ÎÎò»Ë¤¬À¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò»ä¤â´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó¤Ï¡Ø¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¡Ö»à¸å¤â¤º¤Ã¤ÈÀ¸¤Â³¤±¤ëºÙË¦¡×¤¬iPSºÙË¦¤ÇÁý²ÃÃæ¡½¡½ÉÔ¼£¤ÎÉÂ¤Î¸¶°øµæÌÀ¤Ë´üÂÔ¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à¡ÛÆüËÜ¿Í¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¤ÇÃíÌÜ¤Î¡ÖºÙË¦¡×¡Ä¤¬¤ó¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤Ð¤«¤ê¤«¡Ö¤Ê¤¼¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë²òÌÀ¡ª
