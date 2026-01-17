日本人が知らない、「自然志向の墓」は日本の50年前からあったという「意外な事実」

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

「自然志向の墓」は日本の50年前からあった

ロンドン市営墓地・火葬場（City of London Cemetery and Crematorium）という墓地がある。この墓地は1856年に設立された。それまで墓は、教会の敷地内につくられていた。

ところが産業化による人口移動で人々が都会に集中し、都市部の墓が次々と満杯になり、遺体を掘り返してまた別の遺体を埋めるなど、衛生状態が非常に悪くなっていた。そこで1850年に「首都埋葬法」ができ、教会墓地から、管理された新しい墓地に移行したというのだ。

1950年代になると自然志向の墓ができた。10年更新のローズツリー型（植え込みに遺灰を埋め、墓標として小さなプレートを設ける。植物の根本に骨壺がある）や一本の木の下に遺灰を埋めるタイプなどがある。共同墓地としては、ローズブッシュやシュラブ型（共同火葬墓）などがあり、そこもまた10年更新となっている。そしてスキャタリング・グラウンド（遺灰を撒く場所）もある。

私が注目したのは、墓地として許可を受けた区域に樹木葬エリアがあるタイプの墓の形態である。イギリスではこうした墓が、日本よりおよそ50年も早く登場していたのだ。

その一方、イギリスで1990年代から広まったのは、墓地以外の土地につくる自然葬法である。

日本では、（1950年代のイギリスで登場したような）「墓地の中にある自然志向の墓」と、墓地としての許可は必要だが雑木林そのものをつくろうとする「自然葬法」の二つが同時に出現した。早くからゆっくりと進んだイギリスの近代化とは異なっている。これは半圧縮近代の様相を呈している日本の特徴ではないだろうか。

