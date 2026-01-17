「樹木葬」のことをちゃんと知っていますか？ 意外と知らない日本の「自然の正体」

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

樹木葬における日本の「自然の正体」

「あちこちに樹木葬ができて、木が1本植えられているだけで、大きな石が置かれたものまであるが、それらをどう思うか」--ここへきて、本章冒頭の問いに答えることにしたい。

問いの背後には、日本で初めて「樹木葬」として認可を受けた一関市の祥雲寺（現・知勝院）の樹木葬がそうであるように、環境問題などに配慮し自然（里山など）を守るような樹木葬であるべきであるという考えがある。

まず、その形態が日本各地で可能であるのか。自然志向の墓地の計画は、祥雲寺の樹木葬より前に、首都圏でも私の知る限り2件の動きがあった。

その一つは、1991年、エンディングセンターの前身である「21世紀の結縁と墓を考える会」（以下、考える会）が企画に関わった、山梨県の秋山村（現・上野原市）に「ふるさと村」という理念で、墓地をつくる計画である。

事業主は株式会社日本墓苑開発センター（現・株式会社いずみ浄苑）である。山ひとつに、畑があったり、ログハウスがあったりして、週末東京から通ってきて、畑仕事をしたり、自然散策をしたりして暮らし、最後はその一角に眠るという「ふるさと村」づくりを目指していた。田舎暮らし体験と森林墓地をセットにし、過疎化した地元の活性化も含んだ構想であった。図面が完成し、すでに現地事務所まであって、「考える会」の会員は、その地で合宿までおこなった。しかし残念ながら実現できなかった。

同じころ東京都で樹林地に新霊園をつくろうという企画が動いていた。東京都では、過去に「霊園問題調査会」（1986年7月〜1988年3月）と「新霊園等構想委員会」（1988年9月〜1990年4月）が開催され、都立霊園のあり方が検討されてきた。

この二つの会の答申を受けて設置されたのが「霊園管理問題等検討委員会」（1994年3月〜1997年3月）である。検討項目の中に「新霊園計画への提言」という項目があり、森林墓地などが挙げられていた。私はこの委員会の専門部会委員であった。

当時、新霊園の具体的な候補地として「多摩の丘陵地（青梅市）」が挙がっていた。実際に図面もあり、私も現地視察に行った。森林地帯にハイキングコースなども設置しながら墓地もあるという総合型施設である。

この委員会では、1996年3月に「中間答申」（最終答申は1997年3月）を出している。その中で「新霊園にふさわしい墓地形態の検討」と題して二つの項目が立てられている。

一つは「少子化の進展等の社会情勢の変化と墓地形態の検討」と題して、「継承者のいない夫婦や単身者を考慮した形態であること」。二つ目として「地形や樹林地の特性を活かした墓地形態の検討」と題して、「新霊園の計画地は樹林地となることが考えられる。例えば、緑の中にも鮮やかな花の色や四季の移り変わりが感じられるような、樹林地の特性を活かした墓地形態を検討すべきである」という答申が出された。しかし残念ながらこれも実行されなかった。

このように森林墓地は自然が少ない都会の人たちが、自然を求めて構想したが、詰まるところそれを可能にする土地確保が難しかった。さらに二つの計画地は、それぞれ近くにあり自然志向の墓地が共存するのは難しかった。

このようなことを経て、東京都は2012年に都立小平霊園内に「樹林墓地」の募集を開始した。

東京都の委員会などでもスウェーデンの「森の墓地」や「ミンネスルンド（匿名性の共同墓地）」が紹介され、樹林のようなところに墓地をつくろうという動きがあったが、実現は難しかった。そのような中で、1999年に一関市の祥雲寺で、里山に樹木葬という形式の墓の認可が下りたという話を聞くことになる。

