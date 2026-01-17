日本人が「樹木葬」を選ぶときの「注目すべき理由」

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

里山型・都市型両者の「自然に還りたい」の正体

同じ「樹木葬」でも、「里山型・個別型」と「都市型・集合型」がある。私は、それぞれの契約者の視点から、この二つに違いがあるのか、検討してみることにした。

実はエンディングセンターは、祥雲寺の樹木葬に関して開設から数年間、合同祭祀を「樹木葬メモリアル」と名付けて手伝っていた。出版社の紹介や執筆、また都市部の人のために長距離電話にならないように、東京の連絡先としてエンディングセンターが電話を受けていたこともあった。「里山型・個別型」の樹木葬の契約者は、当初、地元の人ではなく都市部の人であったからだ。

そのような縁もあって、私は、2002年に、日本で初めて「樹木葬」として認可を受け、「里山型・個別型」である祥雲寺の「樹木葬墓地申込者の意識調査」を実施させてもらった。一方、10年後の2012年に「都市型・集合型」のエンディングセンターの「『桜葬』に関する会員意識調査」を実施した。

この結果で注目すべきは、両方の調査ともに、このような墓を【選んだ理由】（回答は3つまで選択可）で、第1位が「自然に還ることができるから」（「里山・個別型」77％、「都市・集合型」74％）、第2位は「継承者がいなくてもいいから」（「里山・個別型」44％、「都市・集合型」58％）であった。

