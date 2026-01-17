「石原吉郎の詩の構造」 ［著］斉藤毅

石原吉郎の詩に惹（ひ）かれながら、なぜ惹かれるのかがわからないでいた。凍（い）てつくシベリアの景色。深い静寂と、不意の躍動。「馬と暴動」と題された詩を読んだときの、疾風が吹き抜けたかのような衝撃は忘れられない。石原の詩の襞（ひだ）深くに分け入り、その意味に肉薄した本書を読んで、なぜ自分が彼の詩に惹かれるのか、その理由を得心した。

石原の詩の根幹には、シベリア抑留の経験がある。戦時中、徴用されてハルビンにいた彼は一九四五年の冬にソ連軍に捕（とら）えられ、一九五三年に解放されるまで、強制収容所で重労働に従事させられていた。この過酷な体験に根ざした石原の詩を読み解くとき、著者は繰り返し、詩人の書いた一節に立ち戻る。

「条件のなかで人間として立つのではなく、直接に人間としてうずくまる場所。それが私にとってのシベリヤの意味であり、〔中略〕〈人間であった〉という、私にとってかけがえのない出来事の内容である。」

抑留者としての自己は、権力によって隅々まで縛られた囚人の一人として、剝（む）き出しのままで厳寒の野に投げ出されている。労働の合間のわずかなひと時に、彼は野の果てを流れる河のほとりにうずくまる。その姿勢は、権力の要請する一切の「条件」を放棄している。このとき、彼は社会によって印づけられた存在とは異なる〈人間〉となり、そこから、権力の軛（くびき）を逃れる「自由」が束（つか）の間（ま）顕（あらわ）れる。

このような〈人間〉は、通常の意味での主体ではありえない。むしろ、周囲の樹々（きぎ）や空、風こそが彼を満たし、圧倒し、黙殺する主体となる。死と隣接した生の中で、社会的な人間主体であることを止（や）め、じかに大地にうずくまる〈人間〉となるとき、己の存在は自然の力が凝（こご）り、通過する座と化す。だからこそ、石原の詩において人間と自然の主客は逆転している。

この本書の読解を読むとき、私はそのような〈人間〉の生と、シベリアにおけるシャマンの生との類似性を、またそのような〈人間〉の経験を記す詩の言葉と、神話との類似性を思わずにはおれない。神話において、主体となるのは人ではなく自然であり、神々であり、宇宙である。その中でなす術（すべ）もなく生き死にする個々人の生は、ただいっとき授けられた贈与、あるいは受苦としてある。

石原吉郎の詩は、条理的な人間社会に突きつけられた、厳しい「否」である。それはまた、うずくまる一個の〈人間〉から発せられた、他者への呼びかけでもある。その虚空に宿る真実の光は、いまなお私たちを射抜きつづける。

◇

さいとう・たけし 1966年生まれ。大妻女子大ほか講師（ロシア文学・文化）。共著に『他者のトポロジー 人文諸学と他者論の現在』『暴力の表象空間 ヨーロッパ近現代の危機を読み解く』など。