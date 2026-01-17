『じゃあつく』で夏帆が再ブレイク…2026年、次に来るのは誰か？高石あかりら朝ドラ組、”CM強者”桜田ひよりはどうなる

代役で再浮上した「夏帆」

10〜12月期にヒットした『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）に、竹内涼真とともに主演した夏帆。女優デビューから22年がたつが、キャリアのひとつに2015年公開の『海街diary』がある。

メインキャストは4人で、彼女のほかは綾瀬はるか、長澤まさみ、広瀬すずという顔ぶれだった。厳しい見方をするなら、その後の十年間、夏帆だけがやや停滞していたともいえる。

しかも『じゃあつく』は竹内も夏帆も「代役」だったという。竹内は横浜流星（不祥事）夏帆は趣里（結婚出産）の代わりに選ばれたことが報じられている。めぐってきた運を活かし、再浮上につなげたわけだ。

かと思えば、地道にじわじわ評価を上げていった人もいる。NHKの朝ドラ『あんぱん』で女学校の教師を演じた瀧内公美や『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（フジテレビ系）で女性初の総理大臣を演じた板谷由夏がそうだ。中堅クラスでこうなるには、それなりの芝居の幅が必要だろう。

去年の今頃公開された『敵』で瀧内は、主人公と不思議な関係になる元・人妻を演じていた。

ちなみに、この映画には主人公を騙す女子大生役で河合優実も出演。原作はネット社会の未来を予見したかのような筒井康隆の小説だが、そういうマニアックな作品にもハマるところが、今どきのブレイクの条件かもしれない。

次世代を担う個性派たち

一方、いつの時代も重宝されるのがコミックリリーフを任せられる人。『ばけばけ』に出ているさとうほなみ（バンド「ゲスの極み乙女。」では、ほな・いこか）は今後、YOUや濱田マリの後継的ポジションを狙えるのではないか。

また『フェイクマミー』（TBS系）で存在感を示した野呂佳代も、ぽっちゃり系バラドル出身ならではの容姿やキャラでのし上がっていきそうだ。

そのほか、宮澤エマにも独特の味と器用さがある。NHKの大河ドラマ『豊臣兄弟！』に主人公の姉役で出ているが、彼女の祖父も天下を取った宮澤喜一・元首相。DAIGOや小泉孝太郎との共演作が実現すれば、話題になるだろう。

とまあ、いろいろと見てきて感じるのは、若手正統派のブレイクを予想することの難しさ。そこを目指す人たちが多いことに加え、最近は演技の水準もみんなそれなりで、候補が渋滞しているような印象を受ける。

たとえば、昨秋、白本彩奈のCM（江崎グリコ「ポッキーの革命」編）が大量に流れ始めたとき、いかにも彼女を推そうとしている感じが伝わってきた。実際、愛らしい子役からモデル系美人女優に成長した彼女は同性の支持も集めそうだが、まだ大きく火がついたとはいえない。

高石あかりはNHKの外でも輝けるか

そんななか、予想めいたことをするならやはり、朝ドラ界隈で目立ちそうな人から、ということになるだろう。

26年度前期の『風、薫る』には見上愛と上坂樹里、その次の『ブラッサム』には石橋静河、さらにその先の『巡るスワン』には森田望智が、それぞれ主演することが発表されている。

朝ドラはかつて新進女優の登龍門だったが、平成の中盤あたりからそれまでの実績も重視され始め、さらにはトップクラスの大物もヒロインに起用されるようになった。

その方向性を少し見直したのか『ばけばけ』の高石あかりは、まだ知る人ぞ知る的な有望株だった。令和になってからの朝ドラヒロイン女優のなかでは、最も地味かもしれない。

そして、そこが今のところ、成功しているように感じる。もちろん、彼女の実力があればこそなのだが、地味な分、アンチもいないし、その新鮮さで昔の朝ドラみたいな雰囲気を醸し出しているからだ。

そんな昔の朝ドラヒロイン女優は、その後、民放のドラマなどで能力を試され、そこが上手くいけば、大きく飛躍していった。

高石も年内には、民放のドラマでそれなりの大役をやるだろう。そこで彼女が『ばけばけ』もしくはNHK的世界以外でも輝けるタイプかどうかが見えてくる。個人的には『ちりとてちん』の貫地谷しほりに似たものを感じるので、そこそこの女優にはなれるのではないか。

高石のあとの主演女優4人のなかでは、最年少の上坂樹里に注目したい。キャリアもまだ浅いので、こういう人がブレイクすれば、朝ドラのヒロイン選びも新進女優寄りにまた戻っていく気がするのだ。

次に大化けしそうな若手女優

なお、朝ドラ界隈以外でひとり、挙げておきたいのが桜田ひよりだ。子役出身で、数々のドラマや映画のほか、20〜21年には教育番組『ボキャブライダー on TV』（NHKEテレ）にも出演した。葵わかなや浜辺美波から引き継いだ仕事で、そのときもブレイクを予感させたものだ。

リクルートの「ホットペッパービューティー」やサントリー「ジハンピ」のCMで披露している台詞回しに独特の個性があり、ちょっとしたきっかけで大化けする可能性は十分だろう。

ただ、最近のアイドルグループの浮沈などを見ていると、今は正統派がウケにくい時代なのかもしれない。そういう存在がオーバーナイトセンセーションを起こすより、奇抜な発想で惹きつけてバズらせるノリのほうが、令和式のブレイク法則にかなっているのではないか。

だとしたら、広瀬すずや芦田愛菜のような存在はしばらく出てこない。若手女優のブレイク状況については、混沌とした戦国時代がまだまだ続きそうだ。

