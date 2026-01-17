【日本株】「SBIホールディングス」とは1文字違い…急成長の「オーナー系企業」優良銘柄の名前

前編記事『【日本株】三菱瓦斯化学、住友林業ほか…「財閥系・オーナー系企業」からプロ厳選の16銘柄』より続く。

オーナー企業が永続するためには

住友系では、実は住友グループのITサービス大手・NECや、木材から米国での住宅事業に軸足を移した住友林業にも注目が集まる。

「NECは地方自治体からDX支援の需要が高く、業績は好調です。住友林業は、米国での住宅シェアがすごい。派手さはないですが、いずれもマーケットでの評価は高いと思います」（元証券系新聞社代表の天野秀夫氏）

こうした財閥系企業の対極に位置するのが、一代にして上場企業を大きく育てたオーナー企業である。

「財閥は図体がでかく、異端の人がトップに就くことはほぼありません。その点、オーナー企業はとにかく決断が早くて、リスクが取れるし、結果的にリターンが大きくなることも多い。

注目はユニクロを世界展開するファーストリテイリングの柳井正会長でしょう。47歳の生え抜き社員を取締役に選任し、自身の後継者に育てようとしています。成功すれば、柳井氏が会社を退いたあとも永続的に成長する企業になるはずです」（『政経電論』編集長の佐藤尊徳氏）

安定か、さらなる成長か

一足先に社長を退任し、後進の育成に心血を注いでいるのが、サイバーエージェントの藤田晋会長だ。

「同社はネットサービスの多角化のスピードが早く、優秀な人材もどんどん輩出しています。ネットテレビのABEMAも黒字化しました。今後4年間は藤田会長が42歳の新社長に伴走するようなので、若い経営陣でさらなる成長も期待できます。

ネット証券からはじまって、地方銀行と次々提携し、金融コングロマリットを築きつつある北尾吉孝会長のSBIホールディングスもすごい。後継者問題をクリアしていけば、いずれ財閥のように成長するのではないでしょうか」（前出・天野氏）

SBIホールディングスと1文字違いのSBSホールディングスは、物流の一括受託を手がけるオーナー企業だ。ファイナンシャルリサーチ代表の深野康彦氏がこう話す。

「現在、物流業界は再編や効率化が進んでおり、同社はメーカー系物流会社を積極的に買収し、急成長を遂げています。オーナー企業の魅力は、迅速な意思決定と長期的な視野にある。株の半数をオーナー社長が資産管理会社を通じて保有しており、経営の安定性と機動力が際立っています」

注意したいのが、オーナーがいつまでもトップに君臨して、経営判断が鈍ることだ。ニデック（旧日本電産）の永守重信グループ代表が不適切会計疑惑を払拭できずに電撃辞任したことは記憶に新しい。

財閥系企業にもオーナー企業にもそれぞれの投資妙味がある。安定か、さらなる成長か。じっくり吟味して'26年の投資に役立ててほしい。

「週刊現代」2026年1月19日号より

