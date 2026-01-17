元国税専門官が相続税調査で知った「投資で成功する人と損する人はここが違う」

実は日本に150万世帯もいる「純金融資産1億円以上5億円未満」の大半は、普通に働く、ごく「普通の人」――ミリオネアの預金通帳を調べ上げてきた元国税専門官だから書けた、「普通の人」でも億単位のお金を手にする仕組み。ベストセラー『すみません、金利ってなんですか?』『元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者』の著者が、「時間をかけてお金が成長していく仕組み」を明らかにする。

『相続税調査でわかった 富裕層が大事にしている「お金の基本」』連載第11回

資産形成の成否を分かつのは、時間を味方につけられるかどうか

富裕層への第一歩として、最も重要かつ即効性のある「支出のコントロール」を身につけるための思考法と具体的なアクションを解説します。インデックスファンドの積立投資を行い、新NISAの非課税保有限度額1800万円を埋める。これが資産形成の基本ですが、このシンプルな正解を「知っている」ことと、「やり続けられる」ことの間には大きな差があります。

今は証券会社のサービスが向上し、積立投資を始めることは簡単です。最初に投資商品や投資額などを設定すれば、毎月決まった日に自動的に投資を行ってくれます。あとはほったらかしで大丈夫です。

ただ、積立投資の設定を無事にできたとしても、投資を続けられる人もいれば、続けられない人もいます。日本経済新聞の報道によると、2024年3月末時点で、ファンド（投資信託）を購入して、解約せずに継続保有している期間は全ファンドの平均で2.9年です。NISAなどの影響から以前より長期化傾向となっていますが、それでも数年で解約してし まう人は少なくありません。

たとえば新NISAのつみたて投資枠を使って最大限投資しても、非課税枠を使い切るには15年の歳月が必要ですが、この15年の間に、収入の減少や、大きな支出、そして市場の暴落といった試練に直面することは十分に考えられます。こうした試練を乗り越え、数十年という時間を味方につけられるかどうかが、資産形成の成否を分かちます。

私が国税職員として担当した相続税調査の現場で目の当たりにしたのは、まさにこの事実でした。ビジネスにせよ、投資にせよ、さまざまな試練を乗り越えて長く続ける姿勢は富裕層の行動と完全に一致します。

亡くなる際に億単位の資産を残した「普通の富裕層」たちは、決して特殊な投資手法を駆使していたわけではありません。配当の良い大企業の株を何十年も持ち続ける、給料日に投資信託を買い続けるといったシンプルな方法を、生活の一部として淡々と長期間にわたって継続していただけなのです。

富裕層の人の預金通帳にびっしり書かれたメモ

一方で、投資で損をした人も私は数多く見てきました。税務署で相談業務を担当していた頃、株式の売却損の確定申告について質問される機会があり、こちらから聞かずとも投資の失敗談を打ち明けられることが時々ありました。

彼らの多くは、「株価が下がったので慌てて売ってしまった」「急にお金が必要になって泣く泣く売却した」といったように、短期的な値動きに翻弄され、長期投資から意図せず脱落した結果、大切な資産を失っていました。

両者の差はどこにあるのか。それは、投資を始める以前の、より土台となる部分にありました。つまり、お金に対する正しい考え方（マインド）と、それに基づいた「支出」の習慣です。

私が相続税調査で見た富裕層の多くは、意外にも質素な暮らしを送っていました。彼らの預金通帳を遡ると、日々の生活費がいかに抑えられているかが一目瞭然でした。私がとくに驚かされたのは、富裕層の通帳にしばしば見られた、びっしりとしたメモ書きです。「○○さんと夕食」「△△（孫）へのお祝い」といったように、一件一件の支出目的が克明に記録されていたのです。

彼らは、資産がいくらあろうとも、自分のお金がどこに消えているかを正確に把握する習慣を身につけていました。これは、ムダな支出、つまり「死に金」を絶対に許さないという強い意志の表れです。

私がライターとしてインタビューをしたある投資家は、「お金を増やしたいのに、ペットボトルの水を買う人の気持ちが理解できない」と話していました。彼は、何か買い物をしようとするとき、「これを我慢したお金が、50年後には32倍になるかもしれない」と自問するそうです。

今日の150円は50年後の4800円

お金を投資に充てて年7％で複利運用すれば、50年で約32倍になります。この年7％という数値は、過去の世界株の年率平均利回りからすると決して非現実的なものではありません。このレベルのリターンが今後も見込めるとするならば、「150円の水」を我慢することで、「50年後の4800円」を節約できる、と捉えることができるのです。

単に「150円の水を我慢する」という考えでは、「どうしてたった150円を我慢しないといけない？」とストレスが溜まりますが、「これで将来のお金が4800円増える」と思えば、節約のモチベーションが高まります。

その投資家は、そうした惰性の出費を徹底して避ける一方で、小さなお子さんを連れての海外旅行や、好きなアーティストの来日コンサートには惜しみなくお金を払うと言います。なぜなら、それは「今しかできない体験」であり、その体験は金銭に換えがたい生涯の宝になるからです。

「目先の価値」と「将来の価値」を天秤にかける。「これを買うことで得られる満足」と 「これを買わないことで得られる未来の豊かさ」のどちらが大きいかを自問する。

たとえば1万円のコートを買おうとするとき、すぐに「これで１週間分の食費になるかもしれない」「同じお金で投資をしたらどうなるだろう」といったふうに、自分のなかでの“選択肢”を増やしてみます。すると「そうか、コートを買わずにほかに使う方法もあるんだ」と思えるようになり、衝動的な出費を抑えやすくなります。

このような考え方こそが長期投資をやり遂げる土台となるマインドであり、富裕層がごく自然に実践している習慣なのです。そして、合理的に考えることで、我慢をせずに節約を積み重ねられるようになります。

