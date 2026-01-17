収入が少なくても広告に煽られた物欲をコントロールするだけで富裕層への道に近づく

実は日本に150万世帯もいる「純金融資産1億円以上5億円未満」の大半は、普通に働く、ごく「普通の人」――ミリオネアの預金通帳を調べ上げてきた元国税専門官だから書けた、「普通の人」でも億単位のお金を手にする仕組み。ベストセラー『すみません、金利ってなんですか?』『元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者』の著者が、「時間をかけてお金が成長していく仕組み」を明らかにする。

『相続税調査でわかった 富裕層が大事にしている「お金の基本」』連載第12回

「4分の1天引き貯金法」で巨万の富

「もっと収入が多ければ、どれほど楽になるだろう」と思ったことはありませんか？ かつての私も切実にそう思っていました。20代の頃は奨学金と自宅や自動車のローン返済に追われ、毎月の収支は赤字。これをボーナスで何とか補塡する自転車操業で、本当に厳しいときは昼食を栄養調整食品1個でしのぐ日もあったほどです。

お金が足りないのであれば収入を増やすか、支出を見直す必要があります。もし資格を取ったり、転職をしたりして収入を伸ばせるなら、チャレンジしてみるのも良いでしょう。

しかし、収入を増やすのは簡単なことではありません。昨今は副業が認められる会社も増えていますが、本業でしっかり働きながら副業も頑張るのは体力的にも精神的にも大きな負担です。子育てや介護などの状況によっては、労働時間を増やしたくても増やせないこともあるでしょう。

一方、支出を見直すことはすぐにでも取り組めますし、行動が家計改善に直結します。その意味で取り組みたいのが、「自分の物欲をコントロールする」ということです。

「公園の父」と称される本多静六博士は、25歳から毎月の収入の4分の1を問答無用で貯金する「4分の1天引き貯金法」を続け、巨万の富を築きました。彼はチラシの裏をメモ用紙にしたり、自宅の風呂に水の入れすぎを防ぐために印をつけたりするなどして支出を徹底的に切り詰めていたそうです。

そうして得たお金を株式投資や山林への投資に充て、40歳の頃には大学教授としての給料よりも、貯金の利子や株式の配当金のほうが多くなったといいますから、投資家としてもかなり成功しています。

「自分はどれだけのお金があれば十分なのか」を知る

本多氏の人生は、たとえ若く収入が少なくとも、支出を律することで富裕層への道を歩めることを証明しています。しかし現実はどうでしょう。2023年の金融広報中央委員会の調査によれば、40代の単身世帯の40.4％が貯蓄ゼロという衝撃的なデータがあります。これは、収入の多寡にかかわらず、多くの人が物欲のコントロールがうまくいかず、家計にゆとりを持てずにいる現実を示唆しています。このような状況を脱して、少しでも家計にゆとりを持つには、何よりも先に物欲のコントロールを身につけなくてはいけません。

私が知る地方在住のファイナンシャルプランナーは、ビジネスが好調で高収入にもかかわらず「月20万円あれば夫婦で楽しく暮らせる」と言い、残ったお金はすべてインデックスファンド投資に回しているとのことです。彼の穏やかな暮らしぶり――静かな環境で趣味の家庭菜園や読書に親しむ姿は、経済的な自由がもたらす豊かさを感じさせます。

複数の研究が示すように、人生の満足度は「自分で自分の人生を選択している」という感覚、すなわち「自己決定感」と強く関係します。「自分はどれだけのお金があれば十分なのか」を知り、その範囲で支出をコントロールすることは、家計にゆとりをもたらすだけでなく、幸福感を高めることにも直結します。逆に、いくら高収入であっても物欲に振り回されて常にお金の不安を抱えていたら、幸せな状態とは言えません。

では、具体的にどうすれば、私たちは物欲と上手に付き合えるようになるのでしょうか。そのための思考法を次から見ていきましょう。

「欲しい」のか、「欲しいと思わされている」のか？

物欲のコントロールに取り組むときに考えておかなくてはならないのが、「広告の罠」です。私たちの生活のそこかしこに広告があります。テレビＣＭはもちろん、雑誌やWeb、SNSに掲載される広告、YouTube動画の合間に出てくる広告、電車の中の広告など、 挙げれば切りがありません。

とくに近年、検索履歴や購買履歴をAIが分析して表示する「ターゲティング広告」は非常に巧妙です。たとえば「腕時計」と検索すると、色々なウェブサイトやアプリで腕時計の 広告が現れるようになります。

電通の調査では、日本の消費者向け広告費は2024年時点で年間約7.7兆円に達し、そのうちインターネット広告費は3兆6517億円と前年から9.6％増え、構成比は47.6％に達しています。

これだけ巨額の広告費が投じられているということは、それに見合うだけの影響が広告を通じて私たち消費者におよんでいるということです。私たちが目にする広告には「期間限定」「希少品」「特別価格」といった魅力的な言葉が添えられているため、無視するのは簡単ではありません。

社会心理学者のロバート・Ｂ・チャルディーニ氏が著書『影響力の武器』で解き明かしたように、広告は「希少性（限定品！）」や「社会的証明（みんな使っています！）」、「権威（有名人も使っています！）」といった複数の心理トリガーを巧みに突き、あなたの「欲しい」という感情を意図的に作り出しています。その感情は、もはやあなた自身のものとは言えず、誰かから「欲しいと思わされている」状態と言っても大げさではありません。

この広告の罠から抜け出すには、感情に流されず、自分なりの「合理的な判断軸」をもつことが有効です。

以前、40代で5億円もの資産を築いたという不動産投資家にお会いした際、彼の腕時計を見せられたことが強く印象に残っています。それは、とくに変わったところのないデザインの太陽光で動く腕時計でした。彼は、「腕時計は、時間が正確で電池が切れなければ十分。高い時計を買うくらいなら投資に使いたい」と話していました。「見た目」や「ブランド」ではなく、「機能」に価値を置いていることが伝わります。

もちろん、富裕層にも高級時計を愛する人はいます。しかし、そうした場合も、「高級時計は資産価値が上がるから」「取引先から信頼を得るため」といった明確な目的をもって購入しており、「何となく欲しい」という曖昧な感情で高価な買い物に走ることはありません。

あなたが何かを「欲しい」と思ったとき、その感情は本物でしょうか？ それとも誰かに欲望を植え付けられただけでしょうか？ これを一度立ち止まって自問することは、物欲をコントロールする上で役立ちます。

