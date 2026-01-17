頭のいい人はどうして仕事や勉強で《なぜ書くか》を意識するのか…「東大・京大でいま一番売れている本」著者が明かす

「言語化」という言葉が流行っている。仕事で、勉学で、その技術を磨きたいという人が持つべき指針を、二人の若きベストセラー著者が語る。

直木賞作家・小川哲氏の『言語化するための小説思考』（講談社）が5万部を突破、人文学者・阿部幸大氏の『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』（光文社）が全国の大学生協で年間1位（'24年）を獲得し、いずれも文章術の本としては異例のベストセラーとなっている。

小説家と研究者、異なる立場から「書くこと」を追究してきた同世代の二人が、その本質、そして著書がヒットした背景にある「言語化ブーム」について語り合った。

「どう書くか」だけでなく「なぜ書くか」

小川 僕は今回の本で、自分が小説を書くときに考えていることを徹底的に解体してみようと試みました。その過程で、「何を書くか」と「どう書くか」という、普遍的な問題についても考えることになった。学者である阿部さんも、『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』で論文の書き方を事細かに解説しながら、「どう書くか」だけでなく「なぜ書くか」という大きな問題に迫っています。小説・論文とジャンルは違いますが、向き合っているテーマは繋がっていると感じました。

僕自身、大学生のときはレポートの執筆に苦しんだのですが、阿部さんの本を読んで、うまく「アーギュメント」を設定できていなかったからだと気づきました（笑）。

阿部 「アーギュメント」は、俺の本に出てくる最重要概念ですね。これは「主張」という意味ではあるんですが、論文における特殊な「主張」について理解してもらうために、あえてあまり日本で知られていない言葉を原語のまま使いました。

「論文のテーマは他人に納得してもらえるものでないといけない」と多くの人は思っている。でも実は逆で、皆が「それホント？ 証明してみろよ」と疑うようなものでなくてはいけない。これがアーギュメントです。ただ、論文ではアーギュメントが重要ですが、小説では違うということが小川さんの本でわかりました。「大事なのは『答え』ではなく『問い』だ」と書かれていましたね。

小川 そうですね。答えのない問いについて、登場人物などを通じて考えるプロセスこそが小説だと思います。たとえば「戦争責任を戦後生まれの僕たちはどう引き受けるべきか」といったテーマに、明確な答えはありません。でも、こうした大きな問いにアプローチできることに、小説の強みはあるのではないでしょうか。

一方で阿部さんは人文学の役割について、「世間の知を少しずつ押し広げること」だと説明していました。ただ、小説は読者の世界観や人生観を揺さぶったり、その過程で人々が持つ偏見を覆したりすることも重要な使命ではないかとも考えています。

自分なりの「書く理由」をつくる

阿部 我々のような「書くこと」を生業にしている者に大切なのは、「なぜ研究者として、あるいは小説家として生きていくのか」と自問して、その問いにちゃんと向き合い続けることだと思うんです。

もともと俺は大学受験をするまでまともに本を読んだことがなくて、自室にある本は国語の教科書くらいでした。そのせいか、今でも研究のための本を読むのが遅くて、細かいところにばかり目が向いてしまう。それを打開するために「書き方」と「動機」をしっかり固めなければ、と考えるようになりました。つまり、根源的な動機をつくることは自分の弱点を補うためでもあったんです。

小川 なるほど。根源的な動機というと、阿部さんは本の中で「人文学の究極目的のひとつは、暴力の否定である」と書かれていましたね。

阿部 これは誤解されがちな箇所ですが、あくまで俺なりの指針を立てただけに過ぎません。目的は人それぞれにあっていいと思います。でも、目標を設定しないと、無意味に論文を書き続けることになりかねない。「なぜ書くのか」は、研究者に限らず小説家でも大事なのではないでしょうか。

小川 そう思います。世の中にはたくさんの小説があります。別に自分が書かなくても面白い小説は出版されるし、過去にも数えきれないほどの小説が出版されてきました。では、なぜ小説を書くのか。

あくまで個人的な考えを言うと、小説を書こうとする人にとって最大のオリジナリティは、自分が歩んできた人生です。その人の人生を元に生まれる小説は唯一無二であるはず。こう考えることができれば、それは小説を書く十分な動機になりえます。

後編記事『「言語化ブーム」にモヤモヤする人こそ知ってほしい…誰でも日常的に鍛錬できる《納得のメソッド》』へ続く。

「週刊現代」2026年1月19日号より

おがわ・さとし／'86年千葉県生まれ。小説家。'18年に『ゲームの王国』で山本周五郎賞を、'22年に『地図と拳』で直木賞を受賞した

あべ・こうだい／'87年北海道生まれ。人文学者、筑波大学人文社会系助教。専門は日米文化史で、'23年に博士号を取得している

【つづきを読む】「言語化ブーム」にモヤモヤする人こそ知ってほしい…誰でも日常的に鍛錬できる《納得のメソッド》