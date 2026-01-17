「能登は見捨てられた」説に現地から猛反論…じつは被災地で進行していた「現代の魔女狩り」という「人災」

【能登半島地震・緊急アンケート結果報告】

2026年の元日を迎え、能登半島地震から2年という時が経った。被災地では少しずつ、しかし確実に復旧への歩みが進められている。だが、その歩みを阻害し、現地の人々の心をへし折る「もう一つの災害」が、今なお進行している課題がある。

それは、災害や感染症流行などの危機時に、真偽不明の情報やデマが急速に拡散され、社会的混乱を引き起こす現象である「情報災害（インフォデミック）」と呼ばれているものだ。日本では、大災害となった東日本大震災以降に顕在化しつつある。被災地に対して無責任な言説が現地を混乱させる現象などが、特にソーシャルメディアの普及に伴って問題が拡大している状況にある。能登半島地震でも、SNS上での心無い投稿が目立ち、それは、今年の正月3が日にも再発し、多くの地域の方々の落胆があったように感じた。

前回のコラム「「能登は見捨てられた」説に現地から猛反論…被災地で起きている「劇的な変化」と、あえて「復旧しない場所」がある納得の理由」で、SNSや一部メディアによる「能登は見捨てられた」論の実態について、現地調査をもとにコラムで紹介した。その実態は、実際の復旧復興状態などを無視して行われているものが多かったように感じられ、〕由があって解体が進んでいない建物や、⇒ダ菘戮猟磴ぬど旧の地点をあげつらっているケース、政治・政権批判とセットになっているケースなどが目立つように感じられたが、これは筆者一人の所感や見聞した範囲によるものに過ぎない。

そこで、SNS（X・旧Twitter）を中心とした情報災害に関する緊急アンケートを実施し、被災された方やSNSを活用する方々に、情報災害の実態について多くの方からの声を募ってみた。その結果、実際に被災地（輪島市、珠洲市、能登町、穴水町、七尾市など）に住む、あるいは実家を持つ方を中心に、能登地方と石川県内、県外の約130名から回答があった。

この中には地域で代々暮らしている方、自治体職員の方、復興関係の事業の方など、さまざまな方が含まれていた。頂いた回答に綴られていたのは、ネット上の「正義」が被災者に牙を剥いて苦しめるという、現代SNS社会に、またメディアの姿勢が問われる実態であった。

「デマを見た」97％の衝撃

まず、数字が示す事実はあまりにも重い。能登半島地震後に「明らかに誤った情報（デマ・虚偽情報）」を見かけたと回答したのは、アンケート回答者の97％以上に及んでいた。「頻繁に見かけた（数回以上）」と答えた人も84.6％にのぼっていた。

具体的にどのようなデマが彼らを苦しめたのか。自由記述欄には、怒りと諦めが入り混じった報告が溢れている。実際に回答があった回答として、アンケートの自由記述を太字で示す。（回答者の居住地として、個人の特定を避けるため石川県能登地方、富山県氷見市居住の方からの回答を「能登地方」、能登地方以外の石川県内を「石川県」と記載し、性別と年代を示す。）

「発災直後、『自販機が破壊され盗まれた』という拡散があった。実際は緊急避難的に飲み物を確保した行為だったのに、犯罪が起きたかのように報道が出たことで被災者の間に不安が広がった。訂正報道は地元紙のみであった。もっともストレスの高い誤情報は陰謀論であり、避難児童や学生が誘拐されたなどという荒唐無稽なSNSの投稿には呆れる。」（石川県・40代女性）

「発災直後は偽の救助要請であふれ、収拾がつかない状態になっていた。全体で言えば対策済みなのに「何もされていない」とする誤情報が多く、災害対応に追われる（地元市町役場の担当）部署へのカスハラクレームに繋がっている、観光による支援が停滞するなどの妨げも感じた。」（能登地方・40代女性）

「誤情報により特定の地域の印象が悪くなり、実際にボランティアを辞めた投稿を見た。また、デマとまでいかなくとも、一部を切り取り政治的主張に能登を利用するのが本当に不愉快であった。」（石川県・実家の実家の能登町地方帰省中に被災・30代女性）

「発災直後は、初動の遅れ、渋滞はないといったデマ情報が頻出し、被災者を傷付けた。未だに、能登が見捨てられている、という発信が観光事業者はじめ地域経済の足枷になっています。」（能登地方・50代女性）

「ボランティアに来るな」という誤解

さらに、復旧の現場を混乱させたのが、「ボランティアに来るな」という情報の独り歩きだ。 発災直後、石川県は「緊急車両の通行を優先するため、個人の移動は控えてほしい」と呼びかけた。これは人命救助のため、発災直後の現地情勢をみるに極めて合理的な判断だった。しかし、これがSNS上では「石川県はボランティアを拒否している」「見捨てる気か」という極論に変換され、拡散された。

「石川県から『個別のボランティア、不要不急の能登への移動は控えて欲しい』との呼びかけに対して、その背景(人命救助・道路の復旧が優先であり、交通渋滞を避けるため)を無視して『能登に来ないで』と勝手な解釈をした者達がXで批判的意見を拡散した結果、『ボランティアに来るな？！馬鹿じゃないのか？！』『渋滞なんてしていなかった！嘘つき！』←渋滞していない証拠も何も無い怒りと悲しみで涙が溢れて体の震えが止まりませんでした。」（能登地方・30代女性）

「『ボランティアに来るな』『ボランティアに行くと非難される』といったデマにより、ボランティアを集めるため正しい情報を広めるのに余計な労力を要した。復旧復興に当たった人達の成果がデマやミスリードにより正しく評価されず、ひどい時は見せかけとまで言われる自体が生じ、モチベーションの低下に繋がった」（石川県・30代男性）

発災当初からしばらくの間は、人命救助や物資輸送の優先、また道路の被害状況や積雪による混乱を防ぐ目的から、これらを踏まえた石川県による現地入り自粛は妥当であったと考える。改善点としては、県から当初の自粛要請の理由を丁寧に説明することと、その後の状況変化について時期を見つつ積極的な発信があることが最善であったと考える。

この点は石川県側でも初動対応の検証報告書で、改善点として提示されており、「発災当初に実施した一般ボランティアに対して被災地入りを控える呼びかけなど、インパクトが大きい情報発信については、その後の変化の見通しについても併せて発信する。（「令和６年能登半島地震対策検証報告書（石川県・2024年10月）」）と挙げられている。ただし、このような、課題の改善に向けた検証の実態が伝えられることは少ない。

「可哀想な被災地」を消費する人々

今回のアンケートで最も衝撃的だったのは、デマそのもの以上に、「震災の政治利用」に対する被災者の嫌悪感が著しく大きかったことだ。

「外部の人が、震災を特定の政治的主張のために利用していると感じたか？」という問いに対し、81.6％が「強く感じた」、15.4％が「感じた」と回答した。合計すれば97％。ほぼ全員が自分たちの、あるいは被災地の不幸が「政治的主張の道具」にされていると感じているのである。

SNSでは、「#能登を見捨てるな」というハッシュタグが飛び交った。一見すると、被災地に寄り添う温かい言葉に見える。しかし、現地で歯を食いしばって生きる人々には、全く別の意味に響いていた。

「能登は見捨てられたとか、過疎地の復興は無駄とか、住民が悪いから自業自得とかいう意見を聞くと本当に悲しくなります。こういうネガティブ情報がますます過疎化に拍車をかけないか。また子供たちの心を傷つけないか心配です。」（能登地方・30代男性）

「少しずつ復旧復興が進んでいるのに何も進んでない、能登は見捨てられていると言われ、それにより観光に行けるのか疑問に思う人が増え、挙句の果てには能登にはもう住めない、住む意味が分からないとまで言われた。」（能登地方・40代男性）

「特定の政党の支持者に壺、後で後悔する、能登は住める所ではない、能登に将来性、持続性がありますか？あるなら根拠を出せ。」（能登地方・40代女性）

「政府、与党、万博などを批判する材料として政治利用され、被災地外の人だけではなく地元被災者を僭称する者の中にもこれを呼応する者がおり、対立が生まれている。このことが、地域外から見た時の被災地の尊厳を毀損しているのではないかも危惧している」（能登地方・50代女性）

「政権批判や支援金集めのために、能登は見放されている、復興は進んでいないとしたい人達が印象操作。事実を発信すると、誹謗中傷、偽計業務妨害だと開示請求され訴訟をチラつかせる。口を塞がれ、SNSから離れていく人も多かった。」（能登地方・60代女性）

地域外からも「動いているのに何もしていないとデマを流して、不安を煽っていた。震災直後からかなり迅速に対応しているのに遅い遅いと責めていたが、あれではうまくいくものもいかなくなってしまう。」（中国・四国地方・50代女性）との声があった。

ネットから出た実害も

政治的主張や批判は結構だが、それは事実に基づくものであってほしい。事実を知らないと、何が進んでいて、何が進んでいないかすらもわからない。さらに、誤情報を否定し、事実を指摘しようとする被災された方、地元の方を誹謗中傷、また恫喝するようなことなどは決してあってはならないことである。

さらに「Xにて、災害復旧にあたっている業者さんや解体業者さん、仮設住宅を建設しに来られている業者さん方への苦言やデマの流布をしているユーザーがいた。そのユーザーによる投稿で、実際に能登の復旧支援をやめられた業者の方もいた」との声もあった。（能登地方・30代女性）。

地域外を含めた専門事業者の確保に苦心する被災地の復興に、実際に妨げにまで陥っている例も報じられた。

「実際に復旧工事をやっている立場として、見捨てられた等と言われると残念で仕方ない」（石川県内・50代男性）という、復旧工事に従事している方からの失望の声もあった。

これらは単なる「間違い」や「ミス」ではない。故意に被災者の尊厳を傷つけ、復旧活動を物理的に阻害する「災害」そのものである。

ここにあるのは、「理想の被災者・被災地」像の押し付けだ。「政府に見捨てられ、泣き寝入りする可哀想な被災者・被災地」であってくれなければ、政権批判や自らの活動を正当化する材料にならない。ゆえに、復旧が進んでいるという事実は「都合が悪い」のだ。

被災地を「支援」しているように見せて、実際には自分の政治的主張や利益のために「消費」、「利用」しているように感じる。

その欺瞞を、被災された方々はあきれや悲しみ、怒りに至っていることが現状であり、一部のパフォーマンスの場と化している現状に、住民は冷ややかな視線を送っている

現代の魔女狩り 地域名を蔑称とした烙印

そして、この「情報災害」が生んだ最も醜悪な文言が、「能登ウヨ」というレッテル貼りである。この語は、私はおぞましくて表現する気にすらなれない。生まれてすらいけなかった語であると強く批判している。

アンケートでは、地元の前向きな状況や、デマへの訂正を発信した人の過半数が、ネット上で誹謗中傷を受けていたことが明らかになった。「道路が開通しました」「自衛隊のお風呂に入れました」「お弁当が届きました」そんな感謝や喜びの投稿をした被災者に対し、信じがたい言葉が投げつけられている。

後編記事＜能登半島地震の被災者が「能登ウヨ」と罵倒されている…じつは現地で進行している「情報災害」とメディアが報じない「深刻な被害」＞に続きます。

アンケート概要

有効回答数：136件

調査期間：2024年10月15日〜11月15日

方法：googleフォームの調査票をX（旧Twitter）等で拡散による

回答者の約60%が石川県・富山県の被災地域（または激甚な揺れを経験した地域）に居住しており、残りの約40%は全国各地（東京、神奈川、愛知、大阪など）に居住している。それらの中には「実家が能登にある」「帰省中に被災した」といった強い当事者性を持つ方も含まれる。文中、自由記述欄のコメントについて、個人を特定できないよう地域（アンケートでは居住地を市町村で取得しているが特に能登地方については特定を防ぐために市町の記載をせず能登地方等と一括）、性別、年代のみ付記して抜粋して使用した。

