学校の謎――僕たちは「学校」という小宇宙を何も知らなかった〜教室から教壇が消えた真相〜

平等思想、権威主義の否定、人権の尊重

20年ほど前、学校関係者のあいだで話題になった都市伝説がある。

――教室にあった教壇がいつの間にか消えている。

教室から教壇がなくなった理由がいくつか推測された。

当時もっとも信憑性が高かったのが、平等思想、権威主義の否定、人権の尊重、という3点セットが潮流になったというものだった。

特に人権教育が進んでいる関西圏に教壇消失の理由が流布されていた。

「そういえば、僕がはじめて小学校の教師になった1980年といえば、もう教壇がなかった。たしかその年からなくなったんやないかな」

関西地方のある県の元教師(68歳)が証言する。

「”はじめて教壇に立った”、という慣用句があったけど、そのとき、あれ？と思った記憶がありました。教壇ないやん？って」

当時はまだ組合（日教組）に力があり、生徒たちより一段高い上から発言することに、権威主義を感じた教師もいたのだろう。

法の下の平等に反する構図だから、教壇を撤去したという説もあった。

「平等思想というのは中学高校よりもむしろ小学校のほうが徹底してますね。小学校では担任の先生が男子児童を呼ぶときでも”〇〇君”と呼ばずに「〇〇さん」と呼びますから。君づけでは呼びません。呼び捨ても決してしません。男女平等思想からか、名簿も男子女子別々ではなく男女混合名簿が増えています。特にジェンダーフリーの影響もあってでしょう」（前出の元教師）

一説には、「上から目線」という慣用句も教壇から来ているという。

教育現場から襟を正そうと、教壇を無くす空気が濃くなったのだろうか。

ところがどうも教壇が教室から一斉に消えたのではなかった。

上下2段黒板の登場

「うちは7年前まで教壇がありました」と関東地方の元県立高校女性教師が証言する。

教壇はまだ製造されているのだろうか。

調べてみたら、木製の教壇は現在も各メーカーで製造していた。

教室の黒板の下に位置するかなり広めの台だから、スギ、ナラといった高級木材の教壇が、15万〜30万円と高額である。

教壇のきしみを修理します、といったメーカーの広告もあった。

調べるうちに、教壇が教室から少数派になったのは、どうも財政面から来ているようだ。

「財政一元化といって、県立高校はほぼすべて同じ仕様を使うから、教壇も一緒のはず。

新設校ラッシュで新設高校があちこちに建ったとき、予算の問題もあって、高額の教壇はもういらない、という流れになって教室に入れなくなったんじゃないかな」（関東地方の元県立高校教師の証言）。

古くなった校舎を新しく建て替えるとき、やはり予算の都合で教壇を入れなかったという話も聞いた。

60年代後半、美濃部亮吉東京都知事をはじめとする、革新知事が相次ぎ誕生し、72年には社会党の畑和が埼玉県知事に初当選した。埼玉県政初の社共政権だった。

「15の春を泣かせない」

高校進学率が上昇し、公立高校進学の競争率が高くなり、このままだと中学浪人が出る、と言われ、県内の高校進学率大幅向上のために、畑和新知事が県立高校の大量新設を打ち出した。

年間5、6校開校という新設校ラッシュになった。

予算の都合上、数十万近くする教壇は経費節減の対象になった。

教壇が教室から消えた最大の理由はどうやらこのあたりにありそうだ。

「熱心な先生ほど、黒板にぎっりし下の方まで書くでしょ(笑)。あれだと教室の後ろのほうは板書きを読めない。小柄な先生は黒板の上のほうまで板書きできない。そこでどうしたかというと、上下2段黒板が登場したわけ。

上下2つの黒板に別れていて、ひとつが書き終わると、上に上げて、生徒たちに見やすくする。予算前倒しして、上下2段黒板に入れ替えた記憶がある」（前述の元県立高校教師）

80年代以降、生徒の体格も急速に大きくなり、使用する教科書もB5サイズからA4サイズになって何事も大きくなった。

教室の前方を占領する教壇はいかにも邪魔だ。教壇は消えつつあるが、教壇とセットの教卓（スチール製の横長机で、教師が教科書やノートを置く）は残った。

教壇は消えても体罰はなくならず

教壇権威説はどうも都市伝説的色合いが強いことがわかった。

80年代以降の新設校ラッシュ時代には、主義主張よりもむしろ予算ファースト的な要素が学校教育、施設に大きな影響を与えた。

新設校の場合、敷地1万坪が開校の条件となった。

「そのころ埼玉県で流行ったのが、光庭方式という校舎でした。校舎の中央に中庭をつくり、取り囲むように8クラスを設置する。透明ガラスで死角を減らして、フェンスと低木で外部からの視認性を確保する。校舎中央にある中庭が光庭になって、暗くなりがちな廊下や北側の部屋を明るくすることが可能になったんですね。節電効果もあるし、校内の風通しもよくなるし」

校舎をオープンにすることで、隠れたイジメができないようにした。

学校から教壇が消えつつあった80年代前半、生徒による校内暴力も猛威をふるい、その一方で教師による体罰も横行した。

権威主義の教壇が少なくなった時期と、体罰がタブーになった時期が重なるのだろうか。

次回、現場で体罰問題に直面した当の元教師たちを直撃する。

