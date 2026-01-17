２回目のデートにおけるポイント８パターン
初デートを順調に終え、２回目のデートの約束に成功すると、ほっとする男性も多いでしょう。しかし、ここで手を抜かず、２回目のデートもしっかりと成功させたいものです。では、２回目のデートでは、１回目のデートに比べてどのような点に気を付ければ良いのでしょうか。そこで今回は、２回目デートにおけるポイントをご紹介させて頂きます。
【１】次回もデートするためのキッカケを作る。
３回目のデートを約束するキッカケとなるような話題を振っておくことが重要だと考える方もいらっしゃいます。２回目のデートにおいて、しっかりと女の子のハートをつかみ、できれば次回のデートの約束もとりつけましょう。。間をおいてから改めてデートに誘った場合、既に彼氏ができてしまっている可能性があります。
【２】１回目のデート以上に女の子を楽しませるよう努力する。
２回目のデートがつまらない内容となってしまっては、１回目のデートの頑張りが台なしとなります。女の子に喜んでもらえるように、１回目のデート以上に、２回目のデートに気合いを入れる方もいるようです。
【３】恋愛の話をしてみる。
恋愛観について聞き出し、心の距離を縮めようと工夫している方もいらっしゃいます。好きなタイプなどの恋愛観を聞くことで、自分に脈アリか否かを再確認することもできるでしょう。
【４】１回目のデートでの会話を振り返る。
１回目のデート内容は、二人だけの共通体験です。１回目のデートでの会話を振り返り、会話が盛り上がるキッカケを探る方もいらっしゃるようです。
【５】１回目のデートよりもフランクに接する。
１回目のデートは緊張してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。２回目のデートでは、心の距離を縮めるため、勇気を出して、気軽に接してみても良いでしょう。
【６】１回目のデート以上に洋服に気を使う。
１回目はお気に入りの洋服でデートに挑む方もいらっしゃるでしょう。しかし、中には、油断しがちな「２回目の洋服」をチェックしている女の子もいるようです。１回目のデート以上に気を使うなど、ファッションに関しても工夫が求められるでしょう。
【７】１回目のデートとは異なるデートプランを提案する。
２回連続で、同じようなデートだった場合、「引き出しのない男」というレッテルが貼られ、「付き合ったとしても、いつもこのような流れなのね。」と思われる恐れがあります。２回目のデートにおいては、変化やギャップを見せることで、引き出しの多さをアピールできるでしょう。
【８】２回目のデートは女の子が好む場所を選択する。
１回目と２回目のデートに変化を付けるため、お店の選択権をチェンジすることを意識している方もいらっしゃるようです。１回目のデートにおいて、男性の好みの場所を選択した場合、２回目は女の子の好みに合わせても良さそうです。１回目のデートで女の子の話に耳を傾けて、女の子が喜ぶデートプランを提案しましょう。
すべて実践することは難しいと思うので、自分が「これだ！」と感じた項目を選んで頂ければ幸いです。また、２回目デートにおいて、他にはどのようなポイントがあるのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
