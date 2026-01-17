【獄中手記を公開】「父の言葉が今もトラウマ」「自己肯定感が低い」…女性受刑者が振り返る「両親との関係性」

「父と母にすごく遠慮をしていた」

筆者が手紙でやり取りを続けている受刑者のA子は、アプリを通じて出会った男性を刺し、殺人未遂で現行犯逮捕された過去を持つ。

A子は地方出身の5人家族の長女だ。中学時代から「自分は周囲と何かが違う」と感じていたが、両親がその特性に気づくことはなかったという。

彼女からの手紙にはこう綴られている。

「私は、昔から、少なくとも小学生高学年くらいから、父と母にすごく遠慮をしていました。うまく気持ちを伝えることができなかったし、言葉の選び方も下手で、（今となれば情報処理能力の低さから、）親の言うことを理解できなかったりすることが多かったです。親が怖かったです。気持ちを伝えること、悩みを相談することで、結果的に親を不機嫌にさせてしまい、親の不機嫌さは、私自身を全否定しているように感じられました」（'25年9月17日消印。手紙の原文ママ）

こうした環境の中で自己肯定感を育めず、代わりに歪んだ行動に走っていった。

中学生の頃から援助交際を繰り返し、「何かで自分を取り戻したいとあがけばあがくほど、余裕を失い、自分を見失っていった」と振り返る。

高校はわずか半年で退学。その後に進学した大学も、講義室が分からなくなるなどの理由で半年で中退。

20歳のとき、ようやく精神科を受診し、うつ病と発達障害の診断を受けた。

父は接見で「謝れ」「さっさと謝れ」

「私はなにかがおかしいと思い続けて、ハタチでようやく精神病院を受診することになりました。そこでうつ病と発達障害と診断され、睡眠導入剤や精神安定剤が処方されました。その時に精神障害者保健福祉手帳も申請し交付を受けましたが、診断が出て『ほっとした』と同時に『なんで今まで放っておかれたのか』と思ったのも確かです」（'25年3月28日消印）

A子の母は拘置所にいる時からA子との手紙のやり取りはあるようだが、裁判には一度も来ていない。A子は母親とは「今の関係が1番マシ」のようだが「母に宛てた手紙を書くと、毎回毎回しんどすぎてクタクタになるまで泣いてしまう」とも言う。父は一度、拘置所に面会に来たらしい。母が父に「娘が会いたがっている」と伝えたことで地元から離れた地まで足を運んだようだが、結果的にはA子を酷く罵って帰っただけだった。

「6年ぶりだというのに父は妙に慣れ慣れしかった。面会時間が30分しかないからなのかどうかは知らないが、（略）『謝れ』『さっさと謝れ』という圧を感じた。『どうしてこんなことに…‼︎』（略）『俺は発達障害なんかやなかったぞ』『みんな平等に育てたのに…‼︎』云々、よくもまあ30分でそこまで、という程話を聞かない」（'25年３月28日消印）

そうしてA子は「『なんで普通にやらないんだ』という父の言葉が、30になった今でもトラウマとして残っている」（'25年3月28日消印）と訴えるのだ。

発達心理学を専門にしている公認心理士の荒谷純子氏は言う。

「発達障害は脳の働きの違いによるもので『本人の努力不足』とか『親のしつけの問題』ではなく『なんで普通にやらないんだ』という言葉は当事者を酷く傷つけます。発達障害のある子供が社会への適応力を身につけながら自分らしく成長するには親の気づきと適切な療育に繋げることが重要なのです」

幼少期から誰にも理解されなかったA子。

30歳の今、女子刑務所の中でようやく「自分と向き合う時間」を得ている。

取材協力／荒谷純子（発達心理学を専門にする公認心理士）

