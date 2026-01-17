若者の「恋愛離れ」と「ぬいぐるみブーム」の意外なつながり…性欲の対岸にある「かわいい」という祈り

「推し活疲れ」の先にあるもの

「推し活」が新語・流行語大賞にノミネートされたのは、今から4年前の2021年のことである。それから4年が経過した2025年、今度は「推し活疲れ」という言葉が各所で聞かれるようになった。公式からの過剰供給、グッズの所有数をめぐるファン同士の競争、コミュニティ内の軋轢、ブラインド商法への不満。身を削って推し活費用を捻出することに疲弊し、推しとの距離感を見直す人々が増えている。

とりわけ三次元の推し(アイドルや俳優など)を持つファンにとって、状況はより複雑だ。上記の悩みに加え、スキャンダルや熱愛報道という予測不可能なリスクが常につきまとい、心労は尽きることがない。そうした中、同じ推し活というカテゴリーにありながら、より安心できる拠り所として注目されているのが「キャラクター愛好」と「ぬい撮り」である。

従来、三次元アイドルやアニメキャラクターのぬいぐるみマスコット、ブロマイド、チェキ、アクリルスタンドなどをカフェや旅行先に持参して撮影する文化は存在していた。しかし昨今目立つのは「ちいかわ」「んぽちゃむ」「おぱんちゅうさぎ」など”人型をしない推し”のぬいぐるみを連れ歩く人々の急増である。

「カバンにぬいぐるみマスコット」もリバイバル

この現象は、2025年の新語・流行語大賞にノミネートされた「平成女児」と密接に関わっている。

通勤通学用のリュックにぬいぐるみマスコットを付ける姿は、平成初期を彷彿とさせるほど街中で見かけるようになり、ポップマートの「ラブブ」をハイブランドのバッグに付けるムーブメントも新たに生まれた。

そして平成女児ブームに乗る形で、推し活の対象として再注目されているのが「たまごっち」や「ハム太郎」や「しずくちゃん」、カミオジャパンの「ぷくぷくあわわちゃん」やサンエックスの「みかんぼうや」や「あまぐりちゃん」「にゃんにゃんにゃんこ」など、平成の小学生女児達に人気があった懐かしのキャラクター達である。

「推しぬい」と「人型をしないぬい」決定的な違い

「人型をしないキャラクターぬいぐるみ」を連れ歩く人々と、「三次元の推しぬい」を連れ歩く人々とでは、実は心理的負担や推し活疲れのリスク、得られる効果が大きく異なる。

三次元アイドルや人型のアニメキャラクターのぬいぐるみには、元が人間であるがゆえに、その人格が宿っているという前提がある。「推しを様々な場所に連れていき、旅をさせる」「推しを甘やかす」「推しとデートする」あるいは「推しキャラ同士をカップリングしてデートさせる」こうした楽しみ方が主流だ。

対して「たまごっち」や「ハム太郎」のぬいぐるみは、キャラクターそのものへの愛好に加え、「どこにでも連れて歩けるペット」や「自分自身の身代わり」という役割を果たしている。「たまごっち」や「ハム太郎」は、そもそも人間に育成されるペットとして描かれ、存在しているキャラクターである。現実の犬や猫、ハムスターを事情があって飼えない人や、ペットの飼育責任を背負いたくない人にとって、彼らは孤独を埋め、寄り添ってくれる存在になりやすい。

さらに彼らには、三次元アイドルのようなスキャンダルの心配も、コンサートやツアーといった推し活に注ぐ労力も不要だ。推し活の熱量を他者と比較する必要もない。せいぜいコラボカフェやグリーティングイベント、グッズ販売があるくらいで、そこに参加するかどうかも使命感を持たず気楽に決められる。

「自分自身の身代わり」SNS時代の防衛策

「自分自身の身代わり」という点は、“人型をしないキャラクターぬいぐるみ”の最大の利点と言えるだろう。

平成初期のインターネット文化では、個人を特定できる顔を晒すことは危険だと考えられていた。掲示板サイト「2ちゃんねる」などの影響もあり、匿名文化が根付いていたのだ。

その後、mixi、前略プロフィール、Twitter、Facebook、Instagramなどが誕生し、SNSが主流となるにつれ、インターネット上に顔を出すことへの抵抗感は薄れていった。

しかし、それに伴い写真の悪用をはじめとする様々なトラブルも増加した。特に多いのが、男性ユーザーから顔出ししている女性アカウントへ送られる卑猥なDMや性的なメッセージである。

また、敵は性的な搾取だけではない。容姿について攻撃されることもある。年々、整形や美容への関心が過剰に高まる日本において、完璧ではない自らの容姿を世間に晒すことについて、抵抗感を覚える人も多い。

自分を撮ってインターネットに載せるという行為は、現在では誰もが手軽に行っているように見えるが、実際には今でも様々なリスクが伴う行為なのである。

ぬいぐるみが可能にする、リスクフリーな自己表現

しかし、おしゃれなカフェで自分を映さず「たまごっちのぬいぐるみと可愛いケーキ」を撮影すれば、自分自身を世間に晒すことなく「目的の場所に行った」という証明ができる。

容姿への誹謗中傷や卑猥なDMアプローチのターゲットから外れることが可能となり、同時に「キャラクターを素敵なスポットに連れて行き、自分の代わりに撮影する」という目的も達成できる。一石二鳥である。

さらに、ぬいぐるみが量産品であれば手縫いの服を着せるなどしてオリジナリティを出すといった工夫も可能で、「ぬいの服作り」という新たな趣味も生まれる。これが、非常に平和的でクリエイティブ、かつ心の平穏を乱されない安心の推し活として世間に浸透した全貌であると、私は考察する。

筆者である私も「とっとこハム太郎」の「ねてるくん」を推しており、様々な場所に連れて歩いている。私自身が部屋着や寝癖のままであっても、ねてるくんは常に私の目線の先にいる存在として写真に写り込ませることができる。

必要以上に自分を取り繕わなくても、ねてるくんを被写体にすればよい。その意味で、ねてるくんは私の身代わりでありながら、愛すべき相棒のような存在になっている。

性欲の対岸にある「かわいい」という祈り

私を含め、こうしたぬいぐるみを愛好する人々のコミュニティはしばしば「ぬいぐるみ界隈」と呼ばれるが、この界隈に身を寄せる人々が増えた理由として、純粋なキャラクター愛好と、先述した「性的アプローチや容姿に対する比較・誹謗中傷からの回避」に加え、そもそもエロティシズムや性的な概念、人間の生々しさ、恋愛市場に身を置く感覚、男性からのモテといったものから距離を置きたいという欲求の高まりを感じる。

「かわいい」とは、実のところ性欲やエロティシズムとは対岸にあるものだ。

例えば、2019年頃からトー横界隈を筆頭に爆発的なブームとなった「地雷系ファッション」や、90年代後半から原宿を中心に浸透した「ロリィタファッション」、ギャルをはじめとするガングロやヤマンバメイクもそうだが、過剰なまでの可愛さを纏うスタイルの多くは、異性ウケを目的とするものではなく、自分自身のために選び取るものである。

世間の物差しや社会の風習に反骨し、モテ市場から離脱し、自分の信じる「かわいい」を大切に抱き、貫くという信念の表れであった。

しかし、ファッションで「かわいい」を貫く生き方には、他人の視線や罵詈雑言を跳ね除ける強靭なメンタリティが必要になる。

無理をせず、自分を世に晒すリスクを負わず、性的アプローチや搾取、他者との比較や誹謗中傷からも逃れながら、なおかつ「かわいい」を祈りのように大切に抱きしめる方法として、ぬいぐるみ愛好、ぬいぐるみと共に生きるライフスタイルに注目が集まっているのである。

「かわいい」に対する寛容さと新しい自由

この「平成女児ブーム」や「ぬい撮り文化の浸透」のおかげで、成人がぬいぐるみを持ち歩いて写真を撮ることに対して、誰も白い目を向けることはなくなった。ぬいぐるみと共に行動することが、もはやスタンダードになりつつある現代は、もともとぬいぐるみを愛してやまない人々にとって非常に生きやすい時代である。

私は平成一桁生まれの平成カルチャー愛好家だが、大人だって、おじさんおばさんだって、かわいいものが好きでいい、ぬいぐるみが好きでいい、好きなものを好きだと堂々と主張していい。そんな空気が生まれた令和7年は、私が生まれた平成7年よりも「かわいい」に対して寛容であり、多様性が進んだ時代だと感じる。

令和の今だからこそ、平成時代の自分の好きな「かわいい」を、誰かに踏み躙られることなく安心して抱きしめることができると実感している。

【もっと読む】『小学生男子が好む「ドラゴン」がどんどんシンプルになっている…令和の家庭科教材に起きている「驚きの変化」』

【もっと読む】小学生男子が好む「ドラゴン」がどんどんシンプルになっている…令和の家庭科教材に起きている「驚きの変化」