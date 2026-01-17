高市総理は通常国会冒頭の解散総選挙でいったい何を問いたいのか

高市早苗首相は、衆議院を解散し、総選挙に踏み切る。27日に公示、2月8日に投開票の方針だ。

だが、いま本当に総選挙が必要なのだろうか？ 高市首相は、そこでいかなる選択を国民に求めようとしているのか？ それが不明確なままであれば、この時点で総選挙を行なうコストは、あまりに大きい。立憲民主党の野田佳彦党首は、「大義がない」と批判したが、そのとおりだ。

これは、単なる政局論ではなく、日本の民主主義制度の基幹に関わる問題だ。

大義なき総選挙？

現時点で総選挙を行う必然性があるのか、という点について、野党から強い批判が出ている。支持率が比較的高いうちに選挙を行い、自民党の単独多数を確保しようとする党利党略ではないか、という見方が根強いためだ。

問題なのは、政権側から「なぜ今、国民に信を問うのか」という説明が十分になされていないことだ。政権交代や重大な政策転換、あるいは国政の行き詰まりといった明確で決定に急を要する理由があるなら、多大のコストをかけても、現時点で解散総選挙を行なうことに合理性がある。しかし、現状はそうした状況とは言いがたい。

むしろ、政権基盤が比較的安定している段階で、先手を打って選挙を行うという発想が透けて見える。このような選挙のあり方が常態化すれば、総選挙は、国民に判断を仰ぐ場ではなく、政権が、自分に有利な条件にあるときにそれを利用して、政治基盤を固めるための手段へと堕してしまう。

もちろん、解散権は首相の専権事項であり、形式的にはいつ解散しても違法ではない。しかし、政治が国民の信託に基づくものである以上、「なぜ今なのか」「何を問うのか」が明確でなければならない。それが曖昧なまま解散が行われれば、政治に対する国民の不信が深まる結果となりかねない。

予算審議の遅れという現実的コスト

いまの時点で総選挙を行うことには、多大のコストを伴う。最も現実的で深刻な問題は、2026年度予算の審議が大幅に遅れることだ。解散となれば通常国会の審議日程は中断され、当初予算は暫定予算で対応せざるを得なくなる。

暫定予算は、行政を止めないための応急措置にすぎず、新規政策や本格的な施策の実行は原則として先送りされる。その結果、物価高対策や低所得層の支援政策などは、実行が遅れる。

また、自民党と日本維新の会が合意した衆議院議員定数の削減法案は、廃案となる。この法案は、連立政権の設立にあたって維新の会が最重要項目と位置づけていたものだが、それがあっさりと吹き飛んでしまうわけだ。

また、現実の日本経済では、物価上昇に賃金上昇が追いつかず、実質賃金の低下が続いている。家計の不安は強く、企業も先行きに慎重にならざるを得ない。円安も進行している。こうした局面で、政府が自ら空白期間をつくり出すことは、経済にとって大きなマイナスだ。

中長期的課題への対処も遅れる。年頭会見で首相が表明した「社会保障改革のための国民会議」は、行方が不透明になった。外国人政策の基本方針とりまとめも、どうなるか分からない。

さらに、この時期は、地方自治体も新年度予算編成で多忙だ。それに加えて衆議院選挙のための準備となると、大変な仕事量になるといわれる。

総選挙の是非を論じる際には、「民主主義の手続きだからやむを得ない」という抽象論だけでなく、その具体的なコストを冷静に評価する必要がある。

間接民主主義における「総選挙の争点」とは何か

日本は間接民主主義を採用している。これは、国民がすべての政策について直接判断するのではなく、代表者を選び、国会で専門的かつ継続的な議論を行う制度だ。

したがって、総選挙ですべての政策課題を争点にすることは不必要であり、また望ましくもない。重要なのは、総選挙と国会審議の役割分担を明確に意識することだ。

それは、原理原則や国家の進むべき方向性は選挙で問い、その基本方針に基づく具体的な制度設計や実行方法は国会で議論するという区別だ。

たとえば、「物価対策がそもそも必要か否か？」という基本方針は選挙で決める。しかし、そのために具体的にいかなる対策を行なうか？例えば、ガソリン税暫定税率の廃止は適切な政策か？といったレベルの問題は、国会で議論する、という区別だ。

この線引きが曖昧になると、選挙では技術的すぎる論点が乱立し、国会では本来なされるべき本質的な議論が形骸化するという二重の混乱が生じる。

いま国会で議論すべき争点

現在の日本が抱える問題は、総選挙というより、国会での精緻な審議を要するものが多い。

例えば、「2025年度補正予算や2026年度当初予算に見られる拡張的な財政運営、国債の大量発行は、中長期的に持続可能なのか？」という問題がある。これは、金融政策との整合性や将来世代への負担といった高度に専門的な論点を含む。

これらを選挙公約の中で単純なスローガンとして語ることは、国民の理解を深めるどころか、かえって誤解を招くおそれがある。だからこそ、予算委員会や専門委員会での徹底した検証が不可欠なのだ。

また、高市政権は財政健全化の指標として、従来重視されてきたプライマリーバランスに代えて、政府債務残高の対GDP比を重視する方向へと軸足を移そうとしている。この転換は一見すると柔軟な発想に思えるが、金利上昇局面でどのようなリスクを伴うのか、財政規律が緩む危険はないのかといった点について、慎重な検討が必要だ。

この問題も、総選挙の争点として白黒をつける性格のものではなく、国会での継続的かつ専門的な議論に委ねるべきだ。

外交・安全保障も「選挙向き」ではない

外交・安全保障政策についても同様だ。国際情勢は流動的であり、同盟関係、経済安全保障、国際機関との関係といった問題は、短期的な世論や選挙向けのスローガンで判断することは難しい。

必要なのは、国会での丁寧な説明と検証と、与野党間の現実的な議論である。外交や安全保障を安易に選挙の争点化することは、国内向けのアピールにはなっても、国益を損なう結果を招きかねない。

総選挙は、本来、国の命運を左右するような二者択一の問題について、「いずれを取るのか」という大きな方向性を国民に問うための制度だ。

もしいま、解散・総選挙に踏み切るのであれば、そこで国民にいかなる二者択一を問うのかを、首相は正面から説明する責任がある。

それができないのであれば、総選挙は必要でない。まずは国会での説明責任を果たすことが必要だ。

