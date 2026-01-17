どんな商品も、それを実際に使う人、利用する人にマッチしなければ消える運命だ。それはテレビ番組も同じはずで、現実に番組を見ている人たち、見てもらいたい人たちにとって、どんな印象なのかは重要なチェック項目だろう。ライターの宮添優氏が、テレビ番組でたびたび聞こえるあらかじめ録音された笑い声などを追加する「声入れ」の問題をきっかけに、若手スタッフを中心に広がる危機感についてレポートする。

【写真】指示される「声入れ」

新年の仕事も始まり、成人の日の連休で一息ついて年末年始を振り返ると、いつもよりテレビの前に座る時間が長かったという人も多かったのではないだろうか。その時期は、どこかの局がバラエティ番組を放送しており、にぎやかな笑い声が聞こえてきたことだろう。いかにも正月らしい雰囲気だが、この笑い声について強烈な不満を抱く人たちがいる。

「私たち若い制作陣も時代遅れではないかとか、視聴者がしらけてしまうのではないかという危惧を持っている。でも改善されないどころか、新番組でも"声入れ"の指示がきて、もうウンザリという感じです」

声をひそめて筆者に打ち明けるのは、都内キー局で働く若手ディレクター（30代）。これまで、情報番組やバラエティ番組の制作に携わってきたというが、この数年、この"声入れ"に若手スタッフから疑問の声が上がっているという。

"声入れ"とは、テレビ番組内に、架空の「観客の声」、あらかじめ録音された笑い声などを加えることだ。たとえば、複数の芸能人をひな壇に集めてのトーク番組やクイズショーなどの映像に、そこにはいない「観客」の声を編集時に追加し、現場の盛り上がりを演出したり、笑い、驚きといった番組内のポイントを視聴者に印象付ける狙いがある。別のキー局に所属する、ベテランのバラエティ番組ディレクター（50代）がいう。

「声入れはもともと海外のテレビ制作現場で行われていたもので、日本国内では『ドリフ大爆笑』（1977年〜）などで多用されていました。近年では

バラエティ番組だけでなく、情報番組や通販番組など様々な場面で用いられるようになりました」（ベテラン番組ディレクター）

悪目立ちする「声入れ」

もっとも、以前は"声入れ"の必要もなかった。収録現場には盛り上げ役も客も実際に存在して、笑い声などの反応があったからだ。しかし、娯楽の多様化などによりテレビ制作現場の台所事情が悪化すると、そうした反応が取れなくなってしまったと嘆く。

「昔は、収録前に若手芸人が前説として出てお客さんを盛り上げたし、そもそも、収録現場には必ず客を入れていました。しかし、客を呼ぶにも金がかかりますし、広い場所を抑えるのも大変。そこまでしても、実際の収録現場の雰囲気が微妙な結果になってしまったら、結局あとから声入れをするしかない。

かつては"必要"だったから始まった"声入れ"が、今では必須ではない場合にも多用され、結果、悪目立ちさえしている印象です」（ベテラン番組ディレクター）

若手ディレクターによれば、近年、番組放送直後から"声入れ"に対するクレームが、テレビ局の視聴者センターなどに寄せられるようになっているという。

「ワザとらしいとかうるさいとか、中には視聴者を馬鹿にしているのか、というお叱りまで頂戴しています。我々だって、声入れなんか古臭いしダサいし、何より視聴者をだましている感じがして好きではありません。演者と制作陣だけで集まり、静かに収録が終わったはずなのに、OAを見ると騒々しいので、タレントさんからもあれは何？と突っ込まれる」（若手ディレクター）

キー局などが利用する、都内の編集スタジオ運営者の男性もこう言い切る。

「古い人ほど声を入れるよね（笑）。我々編集マンは基本的にディレクターの言うとおりにやりますが、それだと声入れがうるさくて見てられない。我々が調整すると、なんかさみしいよね、などといわれる。でも若手からは不評で、それは視聴者も一緒。なのに、現場の上層部だけが気が付いていないのでしょう」（編集スタジオ運営者）

声入れはあくまでも盛り上がりを印象付けるための「演出」なのか、それとも、視聴者に誤解を与えかねない「やらせ」なのか。前出の若手ディレクターが続ける。

「ベテランの人たちが声入れしたがるのは番組の雰囲気を簡単に作り出せるから。テレビ視聴者のメイン層である中高年層には受け入れられるかもしれませんが、逆に若手は引いています。でも若者なんか番組が狙う視聴者層と違うから研究もしないし、深刻に受け止めきれない。テレビがより中高年向けに強化されたものになりつつあるということです」（若手ディレクター）

過去の成功体験にとらわれて、現在の状況に合わせられず時代に取り残される。そうやって消えていったいくつもの事例に近い状況にテレビ制作現場も陥っているのではないかと、若手は大きな危機感を抱いている。