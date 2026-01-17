「憲法」は？「原発」は？〜公明党・立憲民主党の新党「野合」は日本政治史に残る恥ずべき愚挙

公明・立憲の間の政策の根本的な違い

公明党と立憲民主党の新党合流がこの度、正式に合意されました。野党第一党と直近まで長年にわたり与党の一角を担ってきた政党が合流し、新党を結成することとなったんもです。

しかし、この新党合流については、どうしても看過できない本質的な問題があります。それは、両党の間に存在する政策の根本的な違いです。とりわけ重大なのが、「憲法」と「原発」という、国家の根幹に関わる二つの超重要課題です。

まず憲法について見てみましょう。

立憲民主党は、「立憲」民主党というその党名の通りに、現行憲法を極めて厳格に解釈し、憲法改正の議論そのものに強い慎重姿勢を示してきました。とりわけ安全保障に関わる条文については、改憲論議を封じるに等しい立場を長年にわたり取り続けてきた政党です。これに対し、公明党は、現実の安全保障環境や国家の存立を踏まえれば、憲法のあり方について不断の検討や場合によっては改正も排除しないという立場を公然と示してきました。

この両者の違いは、単なる表現やトーンの差ではありません。国家をいかなる存在として捉え、いかなる統治原理のもとで国を守るのかという、国家観・統治観そのものの相違であり、妥協や調整で簡単に埋められる性質のものではありません。

「原発」はそんなに軽い政策ではなのか

原発政策についても同様です。

立憲民主党は、脱原発、あるいは原発ゼロを主張し、その実現を党の基本方針として掲げてきました。原子力発電そのものを将来的に否定すべき存在と位置づけてきたと言ってよいでしょう。一方、公明党は、原発の安全性確保を大前提としつつも、エネルギー安全保障、産業基盤の維持、電力の安定供給という現実を直視し、原発の一定の活用は不可避であるとの立場を取ってきました。

これもまた、日本の将来像を大きく左右する根源的な政策対立であり、「当面は触れない」「とりあえず棚上げする」といった対応で済ませられるような軽いテーマではありません。

それにもかかわらず、これらの政党が合流し、新党を結成するというのであれば、それは何を意味するのでしょうか。具体的な新党の政策方針は、今後発表されるのかもしれませんが、それがいかなる内容であれ、論理的に導かれる結論は一つです。すなわち、いずれか一方、あるいは双方が、憲法や原発という国家的超重要課題について、これまで国会で徹底的に主張してきた内容を、事実上放棄するということです。

さらに言えば、それは単に「主張を変える」という話にとどまりません。これまで彼らが声高に訴えてきた政策や理念について、実は本気で実現しようとしてこなかったことを、自ら証明してしまう行為でもあります。真剣に実現しようとしていたのであれば、真逆の立場を取ってきた相手と、何事もなかったかのように合流するなど、到底あり得ないからです。

真面目に政治をしてこなかった証拠

そもそも政党とは何でしょうか。政党とは、特定の政策や理念を実現するという志を共有する人々が集い、その実現のために継続的に活動する政治団体です。政策や理念こそが政党の存在理由であり、それを失った政党は、もはや政党とは呼べません。

この点から考えると、今回の合流は極めて重大です。合流に踏み切るという事実そのものが、公明党・立憲民主党のいずれか一方、あるいは双方が、そもそも特定の政策や理念の実現を目的とした政治団体ではなかったことを、自ら明らかにしているからです。つまり、彼らのいずれか一方あるいは双方が政党政治の根本原理に基づいて、真面目に政治をしてこなかった――そう判断せざるを得ません。

したがって、この新党合流は、特定の政策や理念を実現するための行動ではありません。それは、党勢の維持、議席の確保、選挙を有利に進めるための党利党略・選挙対策に過ぎないと見るのが、最も合理的な解釈でしょう。

要するに、この合流新党は、理念も政策も二の次にした、単なる「野合」に他なりません。

しかもそれが、野党第一党と、長年にわたり与党の一角を担ってきた政党との間で行われるという点に、日本政治の深刻な劣化が如実に表れています。これは、日本の政党政治の水準の低さを、国内外に赤裸々に示すものであり、日本の政治史に残る恥ずべき愚挙と言わざるを得ません。

来るべき選挙では、この野合新党が、必然的に国民の審判にさらされることになります。その審判が、単なるイメージや雰囲気ではなく、政策と理念の中身を見据えた冷静な判断に基づくものであることを、強く願っています。

国民が賢明であることを、心から祈念したいと思います。

